Organizações socioambientais e indígenas anunciam Festival Amazônias em 2020

Com objetivo de criar conexões, discutir a emergência do respeito à floresta e levar a cultura amazônica para todo o país, a primeira edição do evento contará com 100 artistas da região Norte e 30 paulistas, que juntos produzirão shows, residências artísticas, oficinas, exposições e rodas de conversa

“Como criar conexões genuínas entre as Amazônias – seus povos e tradições – e São Paulo?”, essa foi a pergunta que fez nascer o Festival Amazônias, que realiza a primeira edição entre os dias de 17 a 21 de abril, ocupando diversos espaços em São Paulo, como o Theatro Municipal e a Praça das Artes, no Centro. Artistas, agitadores culturais e ONGs se uniram devido à emergência de falar sobre o cuidado com a floresta, sobre os movimentos em prol da população indígena e da região norte do país e, sobre a importância de discutir e entender a maior bacia hidrográfica do planeta.

A iniciativa é promovida por diversas ONGs de meio ambiente: COIAB, Engajamundo, Escola de Ativismo, Greenpeace, Saúde e Alegria. O Festival também conta com o apoio do Instituto Goethe e da Secretaria de Cultura da Cidade de São Paulo.

Com a proposta de ligar afetos entre a cidade e a floresta, o evento contará com 100 artistas e ativistas da Amazônia e 30 de São Paulo, agregando também na programação residências artísticas, oficinas, exposições, encontros e rodas de conversa. Para definir a programação, uma pesquisa foi realizada por produtores, artistas e articuladores de todos os estados da Amazônia Legal – que inclui Amazonas, Roraima, Rondônia, Pará, Amapá, Acre, Tocantins, Mato Grosso e parte significativa do Maranhão.

O festival se propõe a pensar até onde os fluxos que emergem das Amazônias chegam. A imagem de rios que nascem ao norte e agora vão desaguar em São Paulo vai pautar os ativistas e artistas, criando um espaço para debater, construir e agir juntas e juntos, pensando que cuidar da Amazônia é cuidar da maior cidade do país e de todo o planeta.

Informações sobre a programação serão divulgadas em breve.

Fonte: Assessoria