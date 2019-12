Quarto indígena Guajajara morto é adolescente e estava ameaçado, diz família. Já PM afirma que motivação para o crime é o tráfico de drogas

Segundo Célia Lúcia Guajajara, o irmão Erisvan Soares, de 15 anos, era usuário de drogas. Ela negou o suposto envolvimento dele com venda de entorpecentes

O quarto indígena Guajajara assassinado em pouco mais de 40 dias no Maranhão, segundo sua família, é um adolescente que estudava e trabalhava na roça na Terra Indígena Arariboia. “Não é verdade que Erisvan Soares Guajajara é ligado ao tráfico, ele usava o fumo dele, não vendia nada para ninguém. Ele recebeu ameaças do povo do Amarante, mas não sei dizer o nome de quem ameaçou exatamente”. A declaração é da irmã do adolescente, Célia Lúcia Guajajara, de 27 anos, à agência Amazônia Real.

Segundo ela, os irmãos são primos de Paulo Paulino Guajajara, o Guardião da Floresta, assassinado no dia 1º de novembro em uma emboscada de madeireiros. O corpo de Erisvan Soares Guajarara, 15 anos, foi encontrado com requinte de crueldade – esquartejado – por volta de 6h desta sexta-feira (13), próximo a um campo de futebol do bairro Vila Industrial, na cidade de Amarante do Maranhão, que fica a 683 quilômetros da capital São Luís. No mesmo local estava o corpo de um não-indígena, identificado como José Roberto do Nascimento Silva*, de 23 anos, morto também a facadas.

“A polícia tem que investigar essas ameaças. Ele era um jovem, solteiro, saiu para ir uma festa e não voltou. Seu corpo foi deixado num campo, onde não tinha casa. Mataram em outro local e deixaram lá (no campo) ”, afirmou Célia Lúcia. Ela disse que Erisvan era o irmão mais novo dos cinco filhos dos pais: Luizinho Guajajara e Lucélia Soares Guajajara. O irmão mais velho é Dorivan Soares Guajajara, de 29 anos.

No último sábado (7) foram assassinados dois caciques na rodovia BR-226 no trecho próximo à Terra Indígena Cana Brava, no município de Jenipapo dos Vieiras, no oeste do Maranhão: Raimundo Benício Guajajara e Firmino Prexede Guajajara. Outros dois indígenas ficaram feridos. A Polícia Federal investiga as mortes das três lideranças. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, enviou a Força Nacional de Segurança para garantir a segurança na região.

A declaração de Célia Lúcia Guajajara sobre a motivação para a morte de Erisvan Soares Guajajara confronta com as informações do tenente-coronel Jorge Araújo Júnior, comandante do 34º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Amarante. Ele disse em entrevista à reportagem que o nome do Guajajara morto era Durivan Soares Guajajara, de 28 anos, e que o jovem “era usuário de drogas, inclusive com passagem pela polícia por furto de celulares para trocar por drogas, fatos que podem ter motivado o crime”.

O comandante do 34º. BPM também disse que devido à suspeita de tráfico de drogas para a motivação das mortes dos dois rapazes, descartou crime de ódio, disputa por madeira ou por terras como prováveis causas dos assassinatos.

“Os traficantes da área se aproveitam da vulnerabilidade social em que os indígenas vivem para assediá-los. Os indígenas ficam viciados em drogas e cultivam drogas dentro das terras. Além disso, se envolvem em pequenos delitos para trocar os furtos por drogas e assim sustentar o vício”, afirmou o militar.

A Amazônia Real falou com o irmão mais velho de Erisvan, o lavrador Dorivan Soares Guajajara. Ele também negou o suposto envolvimento do adolescente com o tráfico de drogas e reclamou o erro da polícia no nome dele com o seu. “Eu sou Dorivan e não fui para festa, sou evangélico. Moro na Terra Indígena Arariboia, sou casado e tenho cinco filhos. Não sei de onde tiraram isso de droga”, disse.

Com essa declaração do tenente-coronel Jorge Araújo Júnior sobre o suposto envolvimento de Erisvan Soares no tráfico de drogas, tanto a Presidência da Fundação Nacional do Índio (Funai), em Brasília, como a Superintendência da Polícia Federal no Maranhão seguiu o mesmo caminho para a motivação do assassinato do indígena.

Em nota enviada à reportagem, a Polícia Federal informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que “não recebeu comunicação acerca desse fato e só tem a competência para apurar crimes que sejam cometidos contra as comunidades indígenas. Nesse caso, a apuração está sendo feita pelas instituições de segurança do Estado”.

Procurada pela reportagem, a Secretaria de Segurança Pública do Maranhão (SSP-MA) informou também que “a apuração preliminar das forças de segurança aponta que o crime não tem motivação por ódio, disputa de terras ou desmatamento de áreas indígenas”.

Depois que a família de Erisvan Soares Guajajara fez a correção do nome de Durivan, inclusive apresentando à imprensa a certidão de nascimento do adolescente, e negou seu envolvimento com o tráfico de drogas, o tenente-coronel Jorge Araújo Júnior não atendeu mais as ligações da Amazônia Real para se manifestar.

No site do Tribunal de Justiça do Maranhão a reportagem fez buscas e não encontrou processos criminais em nomes de Durivan Soares Guajajara, nem de Dorivan Soares Guajajara e de Erisvan Soares Guajajara.

A Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Participação Popular (Sedihpop) do Maranhão lamentou a morte do indígena Erisvan Soares Guajajara, da Terra Indígena Arariboia. “As circunstâncias do crime estão sendo apuradas. A Sedihpop repudia qualquer ação e discurso que tensione o ódio contra as populações indígenas e minorias sociais”, disse o órgão.

Foi para festa

Cidade de Amarante do Maranhão (Foto divulgação)

Segundo Célia Soares Guajajara, o adolescente Erisvan foi visto a última vez pela família por volta de 21h de quinta-feira (6), quando ele saiu da casa de um outro irmão onde morava em Amarante do Maranhão, e foi para uma festa no Clube Flamboeira. “Ele foi andando a pés mesmo (para o clube). É perto da casa do meu irmão em Amarante. O Erisvan estudava na aldeia Arariboa, ele não tinha vocação para estudar, mas ajudava na roça. Nossos pais são os lavradores Luiz (Luizinho) e Lucélia Soares Guajajara”.

A irmã do adolescente disse que a família soube de sua morte às 6h. “Nós estávamos na aldeia Lagoa de Dentro quando soubemos da morte dele. Ele é da aldeia Arariboia na comunidade Evaldo. O que sabemos é que algumas pessoas disseram que ele estava andando num carro, mas não sabemos de quem é esse carro”, disse Célia. “Não conhecemos o rapaz encontrado no campo (Roberto do Nascimento Silva)”, afirmou.

Mortes dos Guajajara

As Guerreiras Guajajara junto com os Guardiões destruíram pés de maconha na terra indígena, em 2018 (Foto: Erisvan Guajajara/Amazônia Real)

A Polícia Federal do Maranhão investiga as mortes de Paulo Paulino Guajajara, o Guardião da Floresta, que foi assassinado em 1º de novembro em uma emboscada de madeireiro – um homem não-indígena também morreu e um outro indígena ficou ferido. As lideranças, inclusive as mulheres, defendem o território da invasão dos madeireiros, dos incêndios florestais criminosos e do tráfico de drogas, pois traficantes entram nas terras para plantar ilegalmente maconha.

Por essas razões, os guardiões já estavam ameaçados e pediram segurança de vida às autoridades estaduais e federais, inclusive ao ministro da Justiça, Sérgio Moro, que não atendeu a solicitação para o envio da Força Nacional de Segurança ao Maranhão.

No último sábado (7) foram assassinados dois caciques na rodovia BR-226 no trecho próximo à Terra Indígena Cana Brava, no oeste do Maranhão: Raimundo Benício Guajajara e Firmino Prexede Guajajara. Outros dois indígenas ficaram feridos.

Ameaças nas redes sociais

Após as mortes de Raimundo e Firmino, conforme a Amazônia Real publicou, populares da região oeste do Maranhão compartilharam mensagens de ódio de morte aos Guajajara nas redes sociais e disseram que esperam que o presidente Jair Bolsonaro atenda o objetivo deles.

“O Bolsonaro era para soltar o Exército no meio da mata, umas 50 carradas da PM, Civil, Exército, para matar tudo quanto era índio. Não era para ter nenhum índio da face da terra. Era para matar tudo”, diz uma voz masculina, sem se identificar.

Enterros dos caciques Raimundo Prexede e de Firmino Benício Guajajara mortos no Maranhão (Foto de divulgação)

Questionada se as ameaças ao irmão Erisvan Soares Guajajara estariam relacionadas aos áudios com mensagens de populares, Célia Lúcia disse que desconhecia a origem da denúncia do irmão. “Muitas vezes ele (Erisvan) disse que estava ameaçado de morte. Não sabemos quem foi”.

Sobre as mortes de quatro indígenas Guajajara e a repercussão nos territórios indígenas do Maranhão, ela desabafou:

“É porque nós somos índios e o povo acha que nós não temos direitos. Mas nós temos direitos. A situação aqui para nós está muito difícil. Já aconteceram muitas mortes aqui. Ninguém corre atrás (dos responsáveis). O povo faz de conta que não somos ninguém, é por isso que não tem Justiça. Mas a gente quer Justiça”, afirmou Célia Lúcia Guajajara. Ela disse ainda que o enterro do irmão será amanhã (14) na Terra Indígena Arariboia.

A coordenadora-executiva da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), Sonia Guajajara, repudiou a versão da Polícia Militar do Maranhão sobre o motivo da morte de Erisvan Soares Guajajara. Em suas redes sociais, Sonia comentou a sequência de crimes brutais que vem tirando a vida dos Guajajara:

“São muitas falácias, muitas versões, acusações, não interessa, ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Não é apenas um cenário de guerra, estamos num campo de batalha onde o ódio disseminado pelas forças políticas conservadoras, autoritárias, racistas são estimuladas pelo fascismo que já extrapolou todos os seus limites. Essa já é o quarto assassinato registrado do povo Guajajara nos últimos meses. É preciso urgente de um basta. Vidas estão sendo tiradas e outras colocadas em risco em nome da ganância”, afirmou a líder indígena e ex-candidata à vice-Presidência da República nas Eleições de 2018 pelo PSOL.

Paulo Paulino Guajajara (de gorro na cabeça), Guardião da Floresta, foi morto por madeireiros (Foto Survival International)

Os Guajajara ocupam um total de 11 territórios, sendo que, em muitos deles, dividem a área com outras etnias, como é o caso da Terra Indígena Governador, onde também vivem indígenas Gavião e Tabajara. A Terra Indígena Arariboia fica no município de Amarante do Maranhão. Embora a maior parte de seu território, com 413 mil hectares, fique em Amarante, a TI Arariboia abrange a jurisdição de outros cinco municípios: Arame, Bom Jesus das Selvas, Buriticupu, Grajaú e Santa Luzia.

Os indígenas Guajajara se autodenominam Tenetehára. Eles têm uma história de contato com a sociedade não indígena de quase 400 anos marcada por revolta e tragédias. Possuem uma língua que faz parte do tronco Tupi-Guarani e sua população atual é estimada em mais de 27 mil pessoas.

O que diz a Funai?

Em nota à imprensa, a Presidência da Funai, em Brasília, lamentou a morte do indígena Erisvan Soares Guajajara, residente na TI Arariboia, e mais conhecido como Cabeludo”. “A Funai acompanha o caso junto às instituições de Segurança Pública, garantindo que as investigações respeitem toda a legislação alusiva aos povos indígenas. Segundo a polícia, o caso ocorreu na Vila Industrial do município de Amarante, Maranhão, e estão descartadas todas motivações de crime de ódio, disputa por madeira ou por terras. A Funai coloca-se à disposição para contribuir com o que estiver no limite de suas atribuições e aguarda mais detalhes do caso conforme a evolução do trabalho dos órgãos competentes pela investigação”, diz a nota.

Procurada pela reportagem, a Secretaria de Segurança Pública do Maranhão (SSP-MA) informou que uma equipe policial da cidade de Imperatriz se deslocou ao município de Amarante do Maranhão, onde realizará os primeiros levantamentos investigativos sobre os assassinatos de Erisvan Soares Guajajara e Roberto Nascimento da Silva.

Segundo a nota da SSP, a Superintendência de Polícia Civil do Interior (SPCI) solicitou, ainda, a prestação de serviços de equipes do Instituto Médico Legal (IML) e do Instituto de Criminalística (Icrim), “para realização dos procedimentos legais prévios, com vistas a dar celeridade na elucidação ao caso”.

Guerreiras Guajajara, adereços indígenas (Foto: Erisvan Guajajara/Amazônia Real)

Por: Kátia Brasil e Izabel Santos

Fonte: Amazônia Real