Site Amazônia.org está de recesso

Caros,

Sabemos que as notícias não param nem mesmo no final do ano, mas este ano o site Amazônia.org fará uma pequena pausa. Entraremos em recesso a partir de hoje até o dia 6 de janeiro de 2020.

Aproveitaremos o momento para ajustar alguns erros de tecnologia do nosso portal e nos prepararmos para um ano novo cheio de notícias e informações. Acreditamos no valor da informação e sabemos que a imprensa é parte fundamental para que haja democracia. Em 2020 este será nosso papel.

A newsletter também não será enviada neste período.

Agradecemos sua companhia durante 2019 e desejamos boas festas e um ótimo 2020!

Até breve!

Equipe Site Amazônia