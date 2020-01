Coronavírus na China pode impulsionar exportações de carne do Brasil, dizem frigoríficos

Gigantes do setor acreditam que o surto deve aumentar vendas de produtos de carne congelados e processados na China “por motivos de segurança alimentar”.

Preço da carne bovina registra alta e inibe consumidores — Foto: Reprodução/EPTV

Os maiores frigoríficos do Brasil, JBS e BRF, avaliam que a disseminação de um coronavírus na China pode ajudar a impulsionar a demanda chinesa por seus produtos, ao levantar preocupações quanto à segurança alimentar no país.

Um executivo, no entanto, disse à Reuters que as vendas podem ser prejudicadas por demandas agressivas de compradores chineses por descontos.

O presidente da BRF, Lorival Luz, afirmou que a epidemia pode aumentar vendas de produtos de carne congelados e processados na China “por motivos de segurança alimentar”.

“Lembre-se que o vírus supostamente teve início em um mercado na China onde eram vendidos animais vivos”, disse Luz, nos bastidores de um evento em São Paulo na quarta-feira (29) .

“Todos produtos de carne congelada e processada da BRF passam por checagens de segurança no Brasil antes de serem exportados globalmente.”

O novo coronavírus identificado recentemente na China já matou mais de 130 pessoas e espalhou-se por mais de uma dezena de países, gerando nervosismo nos mercados globais.

Acredita-se que o vírus teve origem no final do ano passado em um mercado na cidade chinesa de Wuhan que vendia animais silvestres de maneira ilegal.

O presidente da JBS, Gilberto Tomazoni, afirmou durante o mesmo evento em São Paulo que a China elevou importações de carne durante a epidemia de Sars nos anos 2000.

As importações chinesas de carne brasileira já saltaram recentemente após um surto de peste suína africana que dizimou o rebanho de porcos do país.

Tomazoni disse esperar que os impactos da peste suína sobre o mercado global de carnes tenha seu auge em 2020.

Renegociações

A JBS e o WH Group, de Hong Kong, assinaram acordo nesta semana que prevê abastecimento do mercado chinês com até R$ 3 bilhões (US$ 717 milhões) em carne bovina, de frango e suína por ano. Os produtos do grupo WH são comercializados em cerca de 60 mil localidades na China.

Mas uma recente pressão de compradores chineses para negociar preços mais baixos pela carne brasileira pode complicar vendas no curto prazo, reduzindo os lucros de exportadores brasileiros nesse horizonte.

Essas renegociações podem prejudicar as vendas à China nas próximas semanas, após algumas empresas terem aceitado em cortar preços em entre US$ 1.000 e US$ 2.500 por tonelada, disse o presidente da JBS.

Tomazoni afirmou que ouviu que importadores chineses estavam buscando negociar preços menores, mas não confirmou se a JBS tem mantido negociações como essas. Ele disse que a JBS pretende construir relacionamentos de longo prazo na China para estabilizar os preços.

“Em relações comerciais de longo prazo, há ganhos e perdas”, afirmou.

Por: Reuters

Fonte: G1