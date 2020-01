ICMBio abre consulta pública para discutir edital de concessão em mais dois parques

Governo abre consulta para concessão no Parque Nacional de Aparados da Serra.

Foto: Anderson Melo/WikiParques.



O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) abriu, nesta quarta-feira (08), consulta pública sobre edital de concessão de serviços no Parque Nacional de Aparados da Serra (RS) e no Parque Nacional da Serra Geral (SC). Os parques são limítrofes e abrangem a mesma região de cânions no sul do país. Entre os serviços que poderão ser explorados pela concessionária estão: bilheteria, estacionamento, transporte interno, hospedagem, alimentação e eventos.

As contribuições e sugestões à proposta de edital poderão ser enviadas online (através do link disponível aqui) até o dia 28 de janeiro de 2020, ou manifestadas de forma presencial durante uma audiência pública que será realizada no dia 16 de janeiro, no Cambará Eco Hotel, no município de Cambará do Sul, das 9h às 11h.

Os parques devem se somar à lista de unidades de conservação federais que foram qualificadas no último ano no Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), da Casa Civil e do Governo Federal para concessão com fins de prestação de serviços de apoio à visitação. Estão na lista: Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses (MA), Parque Nacional de Jericoacoara (CE) e Parque Nacional do Iguaçu (PR).

A minuta da proposta de edital de concessão nos parques pode ser lida na página oficial do ICMBio.

Por: Duda Menegassi

Fonte: O Eco