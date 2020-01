Produção do cupuaçu cresce mais do que a soja em Rondônia em 2019

Crescimento da safra de cupuaçu foi de 200%, enquanto a soja subiu 18,72%.

Cupuaçu — Foto: Globo Rural

A produção de cupuaçu foi a que mais cresceu ao longo de 2019 em Rondônia, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O aumento da safra do cupuaçu foi de 200%, enquanto que a soja aumentou 18,72% em relação ao ano anterior.

O resultado do levantamento aponta que a produção do cupuaçu também é superior ao milho e café irrigado.

Abaixo, confira o top 5 da produção agrícola do ano passado:

Cupuaçu: 200% Milho: 30% Café irrigado: 29% Cacau: 24% Soja: 18,72%

Segundo o IBGE, a produção de milho aumentou de 735 mil toneladas em 2018 para 954 mil toneladas em 2019.

O município de São Miguel do Guaporé (RO), no Vale do Guaporé, teve a maior taxa de crescimento de milho em um ano, quando avançou de de 360 toneladas em 2018 para 11.095 toneladas em 2019.

Ao longo do ano passado, os dados revelam uma redução de 20,5% na área colhida de cacau, mas mesmo assim houve crescimento da produtividade da fruta (24%).

Na safra 2018 foram 11 mil hectares de área com cacau e, em 2019, essa área reduziu para 9 mil hectares. A produção de cacau em 2019 foi de 5.087 toneladas, ante 4.108 toneladas em 2019.

Rentabilidade da produção Segundo o IBGE, a soja foi o produtor com maior rentabilidade financeira em Rondônia, ultrapassando os R$ 1,2 bilhão (veja o ranking abaixo).

Soja (R$ 1,2 bilhão)

Café (R$ 580 milhões)

Milho (R$ 555 milhões)

Mandioca/macaxeira (R$ 513 milhões)

O resultado da safra mostra que a soja segue como principal produto agrícola do estado. A área colhida no ano passado aumentou de 300 mil hectares para 344 mil hectares. Ao todo, foram produzidos 1.000.287 toneladas na safra 2018 e 1.187.945 toneladas na safra 2019

Por: Jônatas Boni

Fonte: G1