Bolsonaro fala em confinar ambientalistas na Amazônia. Eles aprovam: ‘#ConfinaEu’

Em nova demonstração de desprezo pelo meio ambiente, afirmação desastrada de Bolsonaro inspira reação bem humorada de ambientalistas nas redes sociais

Desde que assumiu a presidência, esta é a primeira vez que Bolsonaro agrada ambientalistas

Pela primeira vez desde que assumiu a Presidência, Jair Bolsonaro (sem partido) deu uma ideia que agradou ambientalistas: “Confiná-los na Amazônia”. Integrantes das organizações que trabalham por políticas e práticas para o combate e a adaptação à mudança do clima – que compõem o Observatório do Clima – se anteciparam em informar ao presidente o local onde gostariam de ficar por um longo período. “E vocês, pra onde iriam???”, questiona a coalização às dezenas de milhares de seguidores.

Ontem (5), durante o anúncio de projeto de lei do Executivo que permite a exploração de petróleo e gás, além da geração de energia elétrica em terras indígenas, Bolsonaro disse que “o grande passo” depende do Parlamento.“Vão sofrer pressão dos ambientalistas. Esse pessoal do meio ambiente. Se um dia eu puder, eu confino-os na Amazônia, já que eles gostam tanto do meio ambiente, e deixem de atrapalhar os amazônidas aqui de dentro das áreas urbanas.”

O projeto do Executivo foi protocolado hoje na Câmara.

Em resposta a Bolsonaro, o pessoal do Observatório afirmou que gostaria de ser confinado no arquipélago de Anavilhanas, Alto Rio Negro, Monte Roraima e nas Corredeiras do Tapajós. Sem demora, diversas outras pessoas apresentaram suas sugestões para confinamento.

Confira algumas delas

Ao anunciar o PL que autoriza a mineração e geração de energia elétrica em terras indígenas, @jairbolsonaro afirmou que se pudesse confinaria o "pessoal do meio ambiente" na Amazônia. A gente gostou da ideia, e vocês pra onde iriam??? #confinaeu pic.twitter.com/jyya9YVoxS — Observatório do Clima (@obsclima) February 6, 2020

#confinaeu no Acre também, se for o caso



Reserva Extrativista Chico Mendes pic.twitter.com/HPxnjw6JAN — jorge_eduardo_dantas (@jeduardodantas) February 6, 2020

#Confinaeu Cachoeira da Onça em Presidente Figueiredo – Am pic.twitter.com/ZguViQ7dVq — eis que surge, ela: (@caol_) February 6, 2020

Por: Cida De Oliveira

Fonte: RBA