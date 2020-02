Erasmo Alves Teófilo: “gado não pode valer mais do que gente”

(Foto: Cícero Pedrosa Neto/Amazônia Real)

Na série Vozes que Resistem o ativista dos direitos humanos fala sobre as ameaças de morte que sofre por defender o direito à terra em Anapu, no Pará

A agência Amazônia Real inicia uma série de minidocumentários para visibilizar a luta de defensores dos direitos humanos ameaçados na Amazônia. A série começa com a história de Erasmo Alves Teófilo, presidente da Cooperativa Agricultores da Volta Grande do Xingu, em Anapu, no oeste do Pará.

Erasmo é uma das vozes que tentam silenciar por conta de sua luta em defesa das famílias de trabalhadores rurais que sofrem com a violência e invasões de grileiros, madeireiros e fazendeiros em áreas destinadas à reforma agrária.

“A gente não pode recuar, a gente não pode se omitir pelas ameaças. E nós estamos em um país que tem que ser garantido o direito das pessoas. Ainda não estamos num país (apesar de parecer) ainda não estamos em um país de ditadura. Nós estamos em um país democrático, e tem que ser exercida essa democracia”, diz o ativista, que é cadeirante e milita no movimento social há 10 anos.

Erasmo é um dos defensores dos direitos humanos em Anapu, o mesmo município que ficou conhecimento internacionalmente após o brutal assassinato da missionária norte-americana Dorothy Mae Stang, a mando de fazendeiros, em 2005.

Irmã Dorothy também defendia a Floresta Amazônica e por isso criou o Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS) para o assentamento das famílias sem-terra da região da Transamazônica (BR 230), margeada pelo rio Xingu: o PDS Esperança e o PDS Virola Jatobá, também alvo de desmatamentos ilegais por ação de grileiros e madeireiros.

Erasmo defende o direito de 54 famílias de trabalhadores que vivem em comunidades na Gleba Bacajá, disputada por um fazendeiro. “Gado não pode valer mais do que gente! ‘Ah, mas ali cabe 2000 cabeças de gado’, mas também cabe tatu, paca, anta, onça e gente…”, critica Erasmo Teófilo.

O ativista está ameaçado de morte e recebe proteção dos movimentos sociais do Pará, entre eles, a Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no Pará, a Associação dos Docentes da Universidade Federal do Pará e a Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos.

“Eu sempre falo a todos: ‘não desistam, por mais que seja difícil. Eu sou deficiente, eu sou cadeirante, tinha um milhão e meio de motivos para mim não militar, para nem me envolver com isso. E, no entanto, eu nunca desisti. E nem vou desisti. Só que eu, eu não quero ser mais um, e nem um corpo estendido no chão”, afirma Erasmo Teófilo.

Ficha técnica

Reportagem e vídeos: Cícero Pedrosa Neto

Fotografia: Alberto César Araújo

Edição/Montagem: César Nogueira



Projeto Vozes que Resistem

Coordenação geral: Kátia Brasil



Realização: Amazônia Real – 2020

Fonte: Amazônia Real