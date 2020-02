Área indígena fica no município de Medicilândia, sudoeste do Pará. Veículos, motosserras e combustíveis foram apreendidos. Ninguém foi preso.

Ibama flagra extração ilegal em Terra Indígena Arara do Laranjal, no Pará — Foto: Ibama

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) flagrou nesta quinta-feira (30) exploração ilegal de madeira na Terra Indígena Arara do Laranjal, em Medicilândia, sudoeste do Pará. Ninguém foi preso.

O crime ambiental foi registrado durante sobrevoo na terra indígena que é limítrofe à rodovia BR-230. Foram identificados caminhão, que fazia o transporte de toras extraídas ilegalmente, motos, motosserra e combustível usados na derrubada das árvores.

Ainda de acordo com o Ibama, um trator esteira, utilizado para abrir estradas clandestinas na Terra Indígena Arara do Laranjal, foi encontrado escondido na mata. O veículo foi destruído para a inutilização em outros crimes ambientais.

Trator esteira, utilizado para abrir estradas clandestinas na Terra Indígena Arara do Laranjal, foi encontrado escondido na mata. — Foto: Ibama

Fonte: G1