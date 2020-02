Laudo confirma morte de boi por raiva bovina em Novo Mundo (MT)

Último caso da doença registrado no município havia sido há oito anos.

Na manhã desta terça-feira (11), começaram as notificações da vacinação — Foto: Adepará/Divulgação

Um boi morreu em um sítio em Nova Mundo, a 791 km de Cuiabá, nessa semana. Conforme o laudo, divulgado pelo Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (Indea) nessa segunda-feira (10), a causa da morte foi raiva animal.

O último caso da doença registrado em Novo Mundo havia sido há oito anos.

De acordo com informações do proprietário, o sítio é pequeno e só o boi teve a doença. No entanto, ele foi orientado a vacinar todo o rebanho.

Novo Mundo é um dos municípios mato-grossenses em que agropecuária se destaca. Possui cerca de 370 mil cabeças de gado em todo o município, segundo o Indea.

Ainda de acordo com o instituto, também será feita a fiscalização em um raio de 12 quilômetros do local onde animal foi encontrado morto. A medida faz parte do protocolo a ser seguido em caso de raiva bovina, como forma de prevenção.

A região deve ter acompanhamento da Vigilância Ambiental.

Na manhã desta terça-feira (11), iniciaram as notificações da vacinação dos animais e a fazenda onde foi confirmado o foco deve ser visitada.

Por: Melissa Gomes

Fonte: G1