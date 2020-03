Naufrágio no Sul do Amapá deixa 1 morto; bombeiros falam em 16 desaparecidos

Corpo de Bombeiros já afirma que houve duas mortes. Navio ia para Santarém (PA), mas afundou na região do Jari. Ainda não se sabe o que causou o acidente.

Navio Anna Karoline III — Foto: Reprodução/Redes sociais

O navio de médio porte Anna Karoline 3 naufragou na madrugada deste sábado (29) no Sul do Amapá. Ao pedir socorro, o comandante da embarcação declarou que o acidente aconteceu após um forte vento e que muitos passageiros caíram na água. Uma pessoa foi encontrada morta, até as 14h, de acordo com a Marinha do Brasil. Corpo de Bombeiros fala em 2 óbitos e 16 desaparecidos.

Um helicóptero, um avião do Grupamento Tático Aéreo (GTA), unidade de resgate do governo do estado, e outras embarcações foram encaminhados à região para ajudar no resgate das vítimas. As causas do naufrágio também são desconhecidas.

O número exato de pessoas que viajaram na embarcação ainda é desconhecido. Corpo de Bombeiros e Marinha estimam que, segundo o comandante do navio, esse número varia entre 60 e 70. Os desaparecidos estão sendo contabilizados de acordo com a busca feita por familiares.

A corporação chegou de helicóptero na região pouco antes das 14h. O trabalho de resgate conta com a ajuda do comandante da embarcação, de ribeirinhos do local e ainda da estrutura do município de Almeirim (PA). Para o local, a prefeitura encaminhou uma balsa, com equipe médica, alimentos, mantas e medicamentos.

O navio saiu por volta das 18h de sexta-feira (28) de um porto em Santana, a 17 quilômetros de Macapá, em direção a Santarém, no Pará, mas às 5h deste sábado, o comandante da embarcação acionou o socorro próximo à Ilha de Aruãs e à Reserva Extrativista Rio Cajari, na região do Jari.

Foram mobilizadas equipes da Capitania dos Portos do Amapá (Marinha), GTA e Corpo de Bombeiros do Amapá, que levam socorro médico à região, porque há pessoas feridas e debilitadas, que conseguiram se salvar.

