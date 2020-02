Projeto reúne agricultores, índios e ambientalistas para reflorestar fazendas de Mato Grosso

Coleta de sementes é feita por índios e pequenos produtores e são usadas para recompor matas em região dominada pela soja. Relembre.

Neste domingo (16), o Globo Rural segue mostrando algumas das melhores reportagens de 2019.

Produtores de soja, ambientalistas e índios estão caminhando juntos em um projeto ambiental em Mato Grosso. O trabalho é feito no entorno do Parque Indígena do Xingu. E o Globo Rural foi conhecer essa parceria entre agricultura moderna e conhecimento tradicional indígena.

Esse projeto mostra que é possível conciliar a agricultura em grande escala e preservação da natureza.

