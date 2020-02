Semas apreende mais de 25 m³ de madeira ilegal durante operação em Acará, nordeste do Pará

Dois caminhões com a carga foram apreendidos. A operação, segue até o final desta sexta-feira (21).

Semas apreende dois caminhões com madeira em Acará — Foto: Ascom/ Semas

Mais de 25 metros cúbicos de madeira ilegal foram apreendidos nesta semana pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Semas) durante uma operação em Acará, nordeste do Pará. De acordo com informações divulgadas pelo Governo do Estado na última quinta-feira (20), dois caminhões com a carga foram apreendidos. A operação, segue até o final desta sexta-feira (21).

Segundo a Semas, os motoristas dos veículos apreendidos também foram autuados e conduzidos para a delegacia de Acará. No local, eles assinaram um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e foram liberados.

Desmatamento

Na última segunda-feira (17), o governador Helder Barbalho assinou um decreto que cria a Força Estadual de Combate ao Desmatamento no Estado do Pará. São integrantes da Força Estadual de Combate ao Desmatamento o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (Ideflor-Bio), Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Polícia Civil.

Fonte: G1