Amazonas tem primeiro caso confirmado de novo coronavírus

Informação foi confirmada pelo Governo do Estado nesta sexta-feira (13). Caso é o primeiro na Região Norte.

O Governo do Amazonas divulgou nesta sexta-feira (13) o primeiro caso confirmado do novo coronavírus do estado. A confirmação ocorre após o Amazonas ter 12 casos suspeitos e oito descartados. Este é o primeiro no Norte do Brasil.

A Susam informou que trata-se de uma paciente do sexo feminino, 39 anos, procedente de Londres. Segundo a FVS, ela encontra-se bem. Não ficou internada e está em isolamento domiciliar. A Fundação informou que contatos dela também estão sendo monitorados.

Durante coletiva de imprensa, o Governo do Amazonas informou que a mulher chegou de Londres no dia 11 de março. No dia seguinte, ela procurou uma rede de saúde privada e a FVS a notificou como caso suspeito.

Isolamento e leitos

Houve investigação e o Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen-FVS) divulgou o resultado positivo. O Governo informou que os casos confirmados graves serão encaminhados para o Hospital e Pronto Socorro Delphina Aziz.

A Susam afirmou que há um estudo de ampliação de leitos na unidade, além da contratação de leitos de unidades privadas – incluindo UTIs e isolamento. Com relação a EPIs, a Susam disse que está em um processo de aquisição.

Medidas e precauções

Outras medidas têm sido tomadas. Segundo o Governo, a Funati terá quatro semanas de aulas suspensas.

A FVS reforçou ainda que o uso de máscaras só é recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para quem está doente, já que o objetivo do item é evitar a transmissão para outras pessoas.

O fechamento de fronteiras, citou o Governo, não é recomendado pelo Ministério da Saúde. Porém, o Estado informou que está monitorando o Aeroporto Internacional de Manaus, e que está na terceira revisão do plano de contingência vigente no terminal.

Sobre eventos e aglomerações de pessoas, o Governo do Estado recomendou a suspensão dos mesmos – além de indicar que igrejas restrinjam grandes eventos.

Diagnóstico no AM

Nesta semana, o Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen-FVS) recebeu 500 kits de diagnóstico do Covid-19.

Na quinta-feira (12), foi realizado o primeiro resultado de exame na unidade, com o resultado negativo. Antes do recebimento dos kits, as amostras seguiam para um laboratório no Pará.

