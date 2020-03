Apreensão de carvão ilegal é entregue para famílias de Altamira, no Pará

A carga era de Uruará e estava sem nota fiscal e guia florestal; Movimento de Atingidos por Barragens realizou a entrega

Famílias vão economizar de R$ 20 a R$ 30 por mês com a doação. – Coletivo de comunicação do MAB

A crise provocada pelo coronavírus gera preocupação em todo o mundo, mas o temor entre as famílias de baixa renda é ainda maior, pois fica a dúvida sobre o que fazer para comprar itens essenciais e pagar contas. Frente a isso, movimentos populares tem criado ações de solidariedade voltadas para essa população.

Na sexta-feira, 27, o Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) deu continuidade à doação de uma carga de carvão ilegal apreendida pela Secretaria de Meio Ambiente de Altamira (Semat). O minério era de Uruará, no sudoeste do estado e estava sem nota fiscal e guia florestal.

O Pará registrou, até a última quinta-feira (26), 13 casos de coronavírus, nenhum em Altamira. Jackson Dias, coordenador nacional do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) explica que, no município, a prefeitura já suspendeu as aulas do ensino fundamental.

O governo do Estado também suspendeu as aulas da rede estadual e prefeitura decretou o funcionamento do comércio varejista. Apenas supermercados que vendem itens alimentícios, farmácias e hospitais funcionam. Contudo, a preocupação era com as pessoas que já viviam na informalidade.

“A maioria das famílias não têm condições de permanecer nas casas porque não têm dinheiro para comprar comida, gás, pagar energia, pagar água, enfim, todas as tarifas possíveis. Então, nessa sensibilidade a gente soube que a Semat havia feito uma apreensão de carvão e solicitamos 150 sacas para doar para as famílias”, explica o coordenador do MAB.

Com a alta do preço do gás de cozinha, Dias aponta que o carvão representa nesse momento uma importante economia no consumo dessas famílias.

“Por mais que nós saibamos que o carvão gera gás carbônico, que também é um elemento que polui a camada de ozônio, as famílias já estavam usando a lenha, já tinham seus fogareiros e, de fato, como esse carvão foi apreendido, provavelmente foi feito a partir de uso de desmatamento ilegal e é fundamental que as famílias tenham esse carvão para que possam economizar o dinheiro no final do mês na compra do gás”, explica.

Jackson afirma que essa doação irá gerar uma economia que varia em entorno de R$ 20 a R$ 30 por mês para as famílias.

Carvão ilegal era de Uruará, no sudoeste do Pará, e estava em nota fiscal e guia florestal. / Coletivo de comunicação do MAB

Para Pedro Marques do Anjos, de 51 anos, que é eletricista, mas está desempregado, a iniciativa foi boa para que as pessoas possam economizar o gás, que está custando R$ 95 em Altamira.

“O movimento está distribuindo esses carvões para as comunidades carentes, cada família recebe um saco. Eu acho muito importante e agradeço”, diz.

Perda total da carga

O secretário municipal de meio ambiente de Altamira, Wesley Storch explicou que quando uma carga é apreendida, a pessoa paga a multa referente ao valor e perde a carga.

No caso do carvão, não havia nota fiscal, nem guia florestal, então, toda a carga foi apreendida. Eram 300 sacas, que foram acondicionadas pela secretaria. “O MAB solicitou o carvão para as famílias que estão passando dificuldade em relação à renda e nós fornecemos a carga”, aponta.

O secretário acrescenta que a doação só pode ser feita para instituições como o MAB, que não tem fins lucrativos, mas sim, sociais. A venda de produtos apreendidos é proibida e a doação obedece a um cadastro com registro fotográfico, identidade e CPF de quem está recebendo, de forma a garantir que que será utilizado para o fim determinado.

Ele afirma ainda que não é comum a apreensão de carvão, porque as carvoarias em Altamira, em sua maioria, foram fechadas há quatro anos.

“Aqui no município praticamente não tem, a última operação de carvão foi há uns três, quatro anos, quando fecharam todas as carvoarias. Essa atividade não é de atribuição da Semat, mas da Semas [Secretaria Estadual do Meio Ambiente]. Então, foi feita uma força tarefa e tudo o que era irregular foi fechado. Esporadicamente alguém tenta para uso próprio”, diz.

Por: Catarina Barbosa

Fonte: Brasil de Fato