Campus Party Amazônia é adiada por causa do coronavírus

Evento aconteceria entre dias e 18 e 22 de março, em Manaus.

1ª edição da Campus Party Amazônia aconteceria no fim de março — Foto: Virta Comunicação/Divulgação

A Campus Party Amazônia foi adiada por conta do coronavírus. O evento, que aconteceria em Manaus, na Arena da Amazônia, ainda não tem nova data. A Campus é mais um evento que entra na lista de cancelamentos nos últimos dias.

A organização monitora as recomendações de prevenções pelo país para evitar o avanço do Covid-19 com aglomerações de pessoas. O evento aconteceria entre os dias 18 e 22 de março, com o tema central de “Meios de Pagamento”.

“Com o anúncio da pandemia realizado ontem pela OMS, a organização decidiu por bem adiar a realização do festival, levando em consideração, sobretudo, o momento de precaução e a preservação do bem-estar da sociedade”, diz a nota oficial.

Em breve, a organização dará orientações de como os campuseiros que já adquiriram o ingresso devem proceder.

A organização espera, também, comunicar oficialmente, em breve, as novas datas para a realização da edição do festival no estado do Amazonas.

O Amazonas, hoje, não tem nenhum caso confirmado da doença. De acordo com o último boletim do Ministério da Saúde (MS), sete casos foram descartados e há apenas uma suspeita no estado. Mais de 70 casos da doença haviam sido confirmados no Brasil até a manhã desta quinta.

Campus Party

A Campus Party é a maior imersão tecnológica em Internet das Coisas, Blockchain, Cultura Maker, Educação e Empreendedorismo do mundo. O evento conta hoje com mais de 550 mil campuseiros cadastrados em todo mundo e já teve edições na Espanha, Holanda, México, Alemanha, Reino Unido, Argentina, Panamá, El Salvador, Costa Rica, Colômbia, Equador, Itália e Singapura.

O evento está presente no Brasil há 12 anos e a edição de Brasília realizada no ano passado foi considerada a segunda maior do mundo, perdendo apenas para a Campus Party Brasil, que acontece em São Paulo.

Fonte: G1