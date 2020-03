Com 24 leitos, Pará não está preparado para a pandemia do coronavírus

Com primeiro caso confirmado; Estado é o 9º mais populoso do país

Capital paraense conta, apenas, com quatro leitos para atender pacientes graves do novo coronavírus. – Marco Santos/ Agência Pará

A escassez de leitos para atender pacientes graves contaminados pelo covid-19 é uma preocupação em todo o Brasil. Segundo informações do Ministério da Saúde são 540 leitos em todo o território nacional.

No Pará, eles são somente 24. O estado é nono estado mais populoso do Brasil, segundo dados do último censo divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com mais de oito milhões de habitantes e a proliferação do coronavírus exponencial. Nesta quarta-feira (18) o Pará confirmou o primeiro caso do novo coronavírus no Estado.

Campanha de vacinação contra gripe

Como medidas de contenção, na próxima segunda-feira, o governo vai iniciar Campanha de Vacinação contra a gripe em todo o Estado como forma de proteger, sobretudo, os pacientes considerados de risco.

A antecipação da vacina foi uma medida de prevenção adotada pelo governo e será realizada em três etapas. Na próxima segunda-feira, dia 23, a prioridade é para idosos e profissionais de saúde. A partir do dia 16 de abril serão imunizados professores e outros profissionais da educação, segurança e salvamento, além de doentes crônicos.

A partir do dia 9 de maio, a vacina estará disponível para crianças de seis meses a menores de seis anos; grávidas; mães no pós-parto; pessoas com 55 anos ou mais, população indígena; e pessoas com deficiência.

Poucos leitos

Entretanto, os leitos de UTIs são poucos, sendo, somente quatro para a capital: no Hospital Abelardo Santos (2), Santa Casa de Misericórdia do Pará (1) e Hospital Universitário João de Barros Barreto (1).

Os outros 20 leitos serão montados em Hospitais Regionais espalhados pelo Estado. Quem define como os leitos são utilizados é o Ministério da Saúde.

Prevenção nas entradas da cidade

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) iniciou na última terça-feira, (17) medidas de proteção contra o covid-19, no Pará, em três locais de entrada de Belém.

Até o dia 30 de março, equipes 1º Centro Regional de Saúde (CRS) estarão em três locais de entrada da capital paraense e também na Central de Abastecimento do Pará (Ceasa) distribuindo panfletos educativos e informativos sobre a doença.

No Aeroporto Internacional de Belém, a equipe atua 24 horas (das 7h às 13 horas; das 13h às 19 horas e das 19h às 7h) com dois técnicos. No Terminal Rodoviário de Belém, a atuação é realizada em dois turnos, das 7h às 13h e das 13h às 10h, com dois técnicos dando orientações.

No Terminal Hidroviário de Belém (THB), o trabalho é realizado das 9h às 15h, período de chegada de embarcações à capital.

Nas ações da Ceasa, a atuação da equipe da Sespa acontecerá durante as noites de quinta-feira e domingo, sempre das 19h às 7h, períodos em que mercadorias vindas de outros Estados chegam à central.

Internautas criticam ação do shopping de promover a limpeza com senhora do grupo de risco. / Reprodução/Instagram

Shopping funciona em horário reduzido

Uma das medidas de conter a pandemia do novo coronavírus é o isolamento social. Em cidades como São Paulo (SP), por exemplo, os shopping foram fechados por conta do avanço do covid-19.

Em Belém do Pará, alguns shoppings vão funcionar em horário reduzido. O Parque Shopping e o Grão Pará funcionarão de 12h às 20h até primeiro de abril. O shopping Castanheira, em Ananindeua, Boulevard shopping e Pátio Belém mantém seus horários de atendimento de 10h as 22h.

Pessoas na internet criticam único shopping de Belém do Pará que não reduziu o horário de atendimento. / Reprodução/Instagram

Na última terça-feira, o Boulevard shopping foi criticado nas redes sociais por fazer propaganda com senhoras – consideradas do grupo de risco – limpando o estabelecimento.

Em nota, o estabelecimento disse que “o Shopping Pátio Belém preza sempre pelo respeito e transparência na relação que construiu ao longo desses anos com seus clientes, colaboradores e toda sociedade paraense. Visando mostrar as ações de higienização para combater o Coronavírus, utilizamos a imagem de uma colaboradora da melhor idade, muito valorizada em nosso empreendimento e sempre disposta a atender aos nossos consumidores da melhor forma possível. Erramos, e já estamos tomando todas as medidas corretas em relação à proteção dos funcionários da melhor idade que, a partir de hoje, entrarão em quarentena, ação que foi adotada com o objetivo, acima de tudo, de garantir o bem-estar dos nossos colaboradores.??”

Em todo o território nacional pede-se atenção com relação à veracidade de informações sobre o novo coronavírus. O Ministério da Saúde disponibilizou o número (61) 99289-4640.

Preço abusivo do álcool em gel

Outra medida do governo do Estado tem sido com relação à fiscalização do valor cobrado nos estabelecimentos do álcool em gel. Uma farmácia, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, foi autuado na última quarta-feira, 18 por prática de preço abusivo.

A embalagem de 1 litro do produto estava à venda por R$ 46,40, acima do comercializado em janeiro R$ 17,99. O galão de álcool de 5 litros, que em janeiro custava R$ R$ 76,90, passou para R$ 142,26 em março.

A ação integra a operação realizada pelo Procon. Em caso de irregularidade no Pará, o consumidor pode denunciar pelo Disque-Denúncia 151, pelos telefones (91) 2121-7029/7099 ou e-mail proconatend@procon.pa.gov.br, para que seja feita a averiguação.

Por: Catarina Barbosa

Fonte: Brasil de Fato