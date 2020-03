Coronavírus: Amazônia Legal tem 26 casos suspeitos e 1 confirmado

Balanço divulgado no último domingo pelo Ministério da Saúde mostra que nos estados que compõem a Amazônia Legal há 26 casos suspeitos de coronavírus e um já confirmado no Amazonas. No Brasil são 200 casos e 1.913 suspeitos.

No Amazonas o primeiro caso foi confirmado no dia 13 de março. Eventos estão sendo cancelados no estado para evitar a aglomeração de pessoas, além disso a prefeitura de Manaus anunciou a antecipação do recesso escolar na rede municipal de educação por 15 dias. A Universidade Federal do Amazonas (UFAM) também suspendeu por 15 dias as atividades acadêmicas e administrativas.

ESTADO SUSPEITOS CONFIRMADOS Acre 3 0 Amapá 1 0 Amazonas 0 1 Maranhão 6 0 Mato Grosso 8 0 Pará 1 0 Rondônia 2 0 Roraima 2 0 Tocantins 3 0

Recomendações

O Ministério da Saúde recomenda medidas do dia a dia, como lavar as mãos e evitar aglomerações, para reduzir o contágio da doença. Sem a adoção das recomendações, o número de casos do coronavírus pode dobrar a cada três dias.

O órgão recomenda ainda o isolamento domiciliar ou hospitalar de pessoas com sintomas da doença por até 14 dias, além da recomendação para que pacientes com casos leves procurem os postos de saúde. As unidades de saúde, públicas e privadas, deverão iniciar, a partir da próxima semana, a triagem rápida para reduzir o tempo de espera no atendimento e consequentemente a possibilidade de transmissão dentro das unidades de saúde.

Fonte: Amazônia.org.br