Coronavírus: Boa Vista tem fiscalização de rua e convocação de profissionais de saúde

Segundo a prefeitura, a quarentena irá continuar mesmo depois da orientação do presidente Jair Bolsonaro

Fiscalização em Boa Vista (RR) – Thiago Silva / SEMUC PMBV

Os casos confirmados do novo coronavírus em Boa Vista, capital de Roraima, subiram de 2 para 7. Até o momento foram computados 50 casos suspeitos, sendo 30 deles descartados e 13 ainda aguardam o resultado dos exames. As informações são do boletim epidemiológico do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS) de Roraima, divulgado nesta quarta-feira (25).

Após os primeiros casos, um decreto municipal suspendeu o funcionamento de bares, restaurantes, lanchonetes, balneários, parques aquáticos, clubes com piscinas e lagos e todas as atividades nas quadras esportivas das praças públicas da cidade. Segundo o decreto, nem as luzes das praças serão acesas durante a noite para que as pessoas permaneçam em casa.

Desde a última segunda-feira (23), equipes realizam vistorias pela cidade para fechar todos os estabelecimentos que não sejam de serviços emergenciais. Participam das ações Procon Municipal, Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças, Vigilância Sanitária e Guarda Municipal.

Na primeira fiscalização mais de dez estabelecimentos, entre eles, oficinas de moto, salão de beleza e lojas de confecções foram fechados. A população também está proibida de se reunir em espaços públicos.

A Prefeitura de Boa Vista também convocou 237 profissionais da saúde para reforçar o combate ao coronavírus. Pelas redes sociais, a prefeita Teresa Surita informou que todo o estado de Roraima tem apenas 10 leitos de UTI que são para trauma, 20 leitos para outros problemas de saúde e 30 ventiladores para todos os 600 mil habitantes.

Foram convocados 55 médicos, 43 enfermeiros, 80 técnicos em enfermagem, 30 farmacêuticos, 28 condutores de unidade móvel de saúde e 1 analista especialista em epidemiologia e vigilância em saúde que devem assumir imediatamente seus postos de trabalho.

Tuiteiros do meu país. Em Boa Vista temos 30 leitos de UTI que estão lotados pra atender 600 mil pessoas. Daqui a pouco vai começar a chegar ao Hospital pessoas precisando ser internadas. Quem precisar de leito por qq outra razão vai pra onde? — Teresa Surita (@Teresa_Surita) March 25, 2020

Para dar suporte às vítimas do coronavírus, a Operação Acolhida, do Exército, entregou na última quarta-feira (25) um Hospital de Campanha com capacidade para 1200 leitos em Boa Vista. A expectativa é que ele seja inaugurado nesta quinta (26). O funcionamento será custeado pelos governos municipal e estadual.

Pelas redes sociais, Teresa Surita também respondeu ao pronunciamento de Jair Bolsonaro e garantiu que irá manter a cidade em quarenta respeitando a orientação da OMS, a Organização Mundial de Saúde.

Tentativa de aquecer a economia

O salário de março dos servidores públicos municipais foi antecipado e depositado na manhã desta quinta-feira (26) na conta dos funcionários.

“Muitas famílias de Boa Vista têm ao menos um servidor público que ajuda no orçamento da casa e a antecipação vem como forma de tranquilizar, trazer segurança e reduzir a preocupação dos servidores com a questão financeira neste momento delicado por conta da pandemia causada pelo coronavírus”, informa a gestão municipal por meio de nota enviada à imprensa.

O governo estadual segue pelo mesmo caminho. Antonio Denarium anunciou um pacote econômico que irá injetar R$ 80 milhões na economia de Roraima. Uma das medidas será antecipar a primeira parcela do 13º salário dos servidores, que seria paga apenas em junho, para o próximo dia 20 de abril. Com a medida, serão injetados mais de R$ 50 milhões na economia local.

O Clima na cidade de Boa Vista

O aumento dos casos confirmados de coronavírus fez com que a população de isolasse e permanecesse dentro de casa. Antes do anúncio, um grande fluxo de pessoas ainda circulava pela cidade. Hoje ruas do centro e as principais avenidas da cidade amanheceram vazias e assim seguiram durante todo o dia.

Atacadões e supermercados ainda concentram muitas pessoas, já que estes estabelecimentos limitaram o número de clientes dentro das lojas – fazendo com que grandes filas se formem do lado de fora.

Com medo de quanto tempo pode durar o isolamento, muitas famílias decidiram estocar comida e produtos de higiene. Cafés, restaurantes e lanchonetes passaram a funcionar de portas fechadas, trabalhando apenas com o sistema de entregas. Nas farmácias não há mais máscaras, luvas e nem álcool em gel para vender.

Em alguns bairros, para quebrar o tédio da quarentena, vizinhos conversam a distância, cada um de sua casa.

Serviço

O consumidor que deparar com algum caso de descumprimento do decreto ou ainda valor de produtos ou serviços relacionados ao novo coronavírus, que considere abusivo, poderá registrar denúncia, de forma anônima, pelo e-mail do Procon pelo e-mail procon@boavista.rr.gov.br ou pelos telefones: (95) 3625-2219, (95) 3625-2214, (95) 3625-3477 e (95) 3625-6201.

Por: Martha Raquel

Fonte: Brasil de Fato