Falar de mudanças climáticas é falar sobre a sua vida

Hoje, 16 de março, é Dia da Conscientização sobre Mudanças Climáticas, uma boa oportunidade para lembrar o porquê esse assunto interessa qualquer pessoa que habite o planeta Terra.

Foto: © Antolin Avezuela / Greenpeace

Falar de mudanças climáticas vai além de discutir sobre um planeta alguns graus mais quente. É também falar sobre a nossa segurança alimentar, sobre o impacto dos desastres naturais na vida de mulheres e meninas, é sobre a preservação dos direitos indígenas e das florestas.

Neste 16 de março, Dia da Conscientização sobre Mudanças Climáticas, nós queremos lembrar que o assunto interessa a qualquer pessoas que habita o planeta Terra. Ou seja, você, sua família e suas futuras gerações.

Por isso, destacamos aqui alguns assuntos e explicamos porquê mudanças climáticas têm a ver com a sua vida.

1) Falar sobre Mudanças Climáticas é falar de: SAÚDE

A poluição do ar em é causada principalmente pela queima dos mesmos combustíveis fósseis que causam as mudanças climáticas. E ar poluído gera muitos problemas respiratórios para todos nós, inclusive elevando a mortalidade devido a doenças cardiovasculares e pulmonares. Além disso, as mudanças no clima podem deixar mais favorável à propagação de doenças transmitidas por vetores e outras doenças infecciosas.

2) Falar sobre Mudanças Climáticas é falar de: ALIMENTAÇÃO

Sabe o seu arroz e feijão do nosso prato? Eles podem ser impactados pelo aumento das temperaturas na Terra. Se chove mais ou menos do que o esperado no campo, a colheita pode sofrer danos e nossa comida ficar mais cara. E a mudança no padrão de chuvas é uma das consequências da emergência climática, que já estamos vendo.

3) Falar sobre Mudanças Climáticas é falar de: GÊNERO E DESIGUALDADE

As mulheres e meninas, principalmente as dos países pobres, serão mais afetadas que as dos países ricos. Isso porque, para muitas famílias são as mulheres que cuidam do trabalho agrícola, administram suas casas e cuidam dos filhos. Em casos de eventos extremos, elas ficam mais vulnerabilidade, seja pela dificuldade em encontrar alimentos e água, seja porque correm mais risco de sofrer violência.

4) Falar sobre Mudanças Climáticas é falar de: FLORESTA

No Brasil, o desmatamento da Amazônia é o principal vilão do clima porque a derrubada e queima das árvores libera gases de efeito-estufa. Perder nossas florestas está nos custando um planeta mais quente e onde eventos climáticos (como as secas e inundações) vão ficar cada vez piores.

5) Falar sobre Mudanças Climáticas é falar de: DIREITOS INDÍGENAS

Os indígenas são importantes protetores do clima no nosso planeta porque são os verdadeiros guardiões das florestas. Nas Terras Indígenas da Amazônia a taxa de desmatamento é baixíssima. Quando mais respeitamos os povos das florestas, mais eles nos ajudam a proteger o clima.

Agora que você já sabe porque falar de Mudanças Climáticas é importante, compartilhe este blog com seus amigos e vamos falar do que é importante para todo mundo!

Fonte: Greenpeace