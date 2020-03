Funai pede à Força Nacional que impeça protesto de indígenas para ‘evitar propagação do coronavírus’

Soldados da Força Nacional de Segurança observam indígenas durante dança na entrada da Funai, em Brasília

Receosa de que grupos de indígenas pudessem realizar manifestações em sua sede nesta semana, a Funai (Fundação Nacional do Índio) pediu apoio da Força Nacional de Segurança para proteger o edifício e “evitar aglomerações como medida preventiva à propagação do novo coronavírus”.

Em nota divulgada nesta sexta-feira (13/03), a Funai afirma que o pedido se ampara em um decreto do governo do Distrito Federal, que, na quarta-feira (11/03), determinou medidas para conter a expansão do vírus, entre as quais a suspensão de eventos com público superior a cem pessoas.

“Diversos eventos estão sendo cancelados no Distrito Federal para reduzir o risco de contágio e evitar a disseminação da pandemia. A ameaça do coronavírus é grave para as populações indígenas, e medidas preventivas são necessárias para garantir a integridades dos povos tradicionais”, diz a Funai na nota.

A posição da Funai foi criticada por procuradores do Ministério Público Federal (MPF), para quem a fundação usa o novo coronavírus como desculpa para cercear o direito de manifestação dos indígenas.

Delegações de diferentes etnias — entre as quais a Pataxó e a Kayapó — estiveram em Brasília nesta semana para se reunir com autoridades e se manifestar em prol de suas causas.

Ao chegar à Funai, depararam com soldados da Força Nacional de Segurança. Informados de que os agentes estavam ali para impedir a propogação do novo coronavírus, alguns indígenas ironizaram.

“Eles questionaram se os soldados usariam os escudos para se proteger do vírus”, diz à BBC News Brasil Marcia Brandão Zollinger, procuradora da República no Distrito Federal.

Na quinta-feira (12/03), Zollinger assinou um documento no qual o Ministério Público Federal recomendou ao Ministério da Justiça que revogasse a portaria autorizando o uso da Força Nacional na Funai.

A procuradora criticou o argumento da Funai de que a Força Nacional ajudaria a conter o vírus.

“Achei estranho, pois não tenho notícia de nenhuma medida da Funai para testar os indígenas ou medir temperaturas antes que voltassem para suas aldeias. Essas sim seriam ações preventivas e que não os impediriam de fazer uma manifestação”, ela afirma à BBC News Brasil.

Eventos adiados

A portaria do Ministério da Justiça, publicada na quarta-feira (11/03), autorizava o emprego da Força Nacional de Segurança “nas ações de preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, na defesa dos bens e dos próprios da União, no interior do prédio da Funai, na cidade de Brasília-DF, em caráter episódico e planejado, nos dias 11, 12 e 13 de março de 2020”.

A portaria não fez qualquer menção ao novo coronavírus.

Zollinger, do MPF, diz que os próprios indígenas, conscientes da gravidade da pandemia do novo coronavírus, cancelaram eventos e voltaram a suas aldeias antes que o previsto.

Na quinta-feira, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) adiou o Acampamento Terra Livre — a maior reunião anual de povos indígenas em Brasília, que estava agendada para ocorrer entre os dias 27 e 30 de abril.

A Apib diz que uma nova data será agendada “conforme as recomendações das instituições de saúde e governamentais”.

Em nota, a organização afirma que a pandemia do novo coronavírus torna “mais urgente ainda a necessidade de ampliar o serviço de saúde pública e a garantia dos subsistemas de saúde indígena, por meio da Sesai (Secretaria Especial de Saúde Indígena) e Distritos Sanitários Especiais Indígenas, com condiçoes adequadas de assistência de saúde aos povos indígenas”.

“E tão logo o vírus esteja controlado, definiremos uma nova data para nossa maior mobilização nacional, que neste momento de ataques, invasões, conflitos e retiradas de direitos se faz tão urgente e necessária”, diz o órgão.

Fonte: BBC Brasil