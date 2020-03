Governadores da Amazônia Legal divulgam ações de combate ao Coronavírus; casos suspeitos chegam a 171

Com exceção do Tocantins, todos os Estado da Amazônia Legal realizaram coletiva de imprensa ou publicaram decretos no começo da semana apresentando as medidas de combate ao Covid-19, doença causada pelo coronavírus. O número de ocorrências suspeitas avançou em todos os estados e o Amazonas, Mato Grosso, Pará e Tocantins informaram que já possuem casos positivos. O Acre também divulgou um teste positivo, mas aguarda contraprova.

Na região norte, de acordo com o protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde (MS), todos os exames estão sendo realizados no Instituto Evandro Chagas. A distância, o tempo de translado e a alta demanda fazem que o prazo para o resultado se dê em sete dias a partir da entrega da amostra coletada do paciente.

Veja abaixo como está cada Estado:

Acre

A Secretaria do Estado de Saúdo do Acre (Sesacre) divulgou ontem que três casos de Covid-19 foram confirmados pelo Centro de Infectologia Charles Mérieux, em Rio Branco. As amostras também foram enviadas ao Instituto Evandro Chagas, em Belém (PA) e são aguardadas as contraprovas para confirmação.

Outros 26 amostras já foram descartadas. Em coletiva de imprensa, nesta segunda-feira (17), o secretário de Saúde, Alysson Bestene, pediu que os acreanos que estão chegando de outros estados ou países façam o esforço de ficar em casa por até sete dias, mesmo que não estejam sentido nada.

O governo disponibilizou o número 0800 647 0404 que funcionará em horário comercial, das 8h às 12h e das 14h às 17h para tirar as dúvidas. O número funciona de forma gratuita, sem custo para o cidadão.

Amapá

Segundo o último boletim divulgado ontem, não há casos confirmados da doença, mas ainda há oito pessoas sendo monitoradas com suspeita da doença.

No estado foi decretado ponto facultativo nas repartições públicas estaduais administração direta e indireta, na sexta-feira, 20 de março, após o feriado de São José, padroeiro de Macapá e do Amapá. As repartições da área de saúde e segurança pública, estão fora do decreto.

A partir de hoje, as aulas da rede estadual estão suspensas por 15 dias. Outra medida é a suspensão, por 30 dias, dos eventos coletivos em ambientes fechados promovidos pela administração pública estadual, além de capacitações e treinamentos. Servidores de grupos de riscos foram liberados para o trabalho em casa.

Amazonas

O Amazonas já possui um caso confirmado de Covid-19 e o governador, Wilson Lima, decretou situação de emergência na saúde pública com vigência para 120 dias. Estãos suspensas, pelos próximos 15 dias, as aulas nas escolas da rede estadual de ensino da capital; além do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade (FUnATI).

Na terça-feira em um novo decreto foi assinado suspendendo por 15 dias as aulas nas escolas da rede estadual dos municípios de Iranduba, Novo Airão, Careiro da Várzea, Rio Preto da Eva, Itacoatiara, Presidente Figueiredo, Manacapuru, Careiro Castanho, Autazes, Silves, Itapiranga e Manaquiri, que integram a Região Metropolitana de Manaus.

Estão suspensos ainda eventos promovidos pelo Governo do Estado, incluindo a programação dos espaços culturais (centros, museus e galerias) e visita aos presídios. Clique aqui para acessar a lista de serviços que estão funcionando de forma virtual e/ou por telefone:

O primeiro caso da doença no estado foi confirmado na sexta-feira (12) e se trata de uma mulher, 39 anos, procedente de Londres. Ela segue em monitoramento e sem sintomas graves.

Pará

Na tarde desta quarta-feira (18), a Secretaria de Estado de Saúde do Pará divulgou o primeiro caso de coronavírus no estado, o homem tem 37 anos e está em isolamento domiciliar, o quadro dele é estável. O Pará que possuía apenas um caso suspeito no começo da semana, hoje tem 21 segundo o Ministério da Saúde e 26 segundo a Secretaria de Estado de Saúde Pública. O governo anunciou que irá limitar a venda de álcool gel e máscaras por Cadastro de Pessoa Física (CPF) como estratégia para que os produtos não faltem.

No começo da semana, o governador Helder Barbalho assinou um decreto contendo as medidas de enfrentamento à pandemia do coronavírus. Nos próximos 15 dias estão restritas reuniões públicas e privadas acima de 500 pessoas, os servidores foram dispensados para que realizem suas atividades em home office quando possível, e servidores que integram grupo de risco foram liberados.

Além disso, a Fundação Hemopa está convocando os cidadãos saudáveis para doarem sangue para ajudar os bancos de sangue estão em baixa. É importante que as pessoas aptas façam a doação de sangue antes de se vacinarem contra a gripe, pois a vacina inabilita a doação por 30 dias. Saiba mais aqui.

Maranhão

Até o momento não há nenhum caso confirmado do novo coronavírus no Maranhão, mas o número de casos suspeitos subiu para 32 no estado. As ocorrência suspeitas do Covid-19 estão em São Luís 30, Caxias 1 e Imperatriz 1.

A partir desta terça-feira (17), o governo suspendeu as aulas nas escolas estaduais, municipais e privadas, e em universidades e faculdades por 15 dias, logo após esse prazo, será feita nova avaliação.

O município também suspendeu a realização de eventos públicos ou privados, como congressos, seminários, plenárias organizados pelos órgãos e entidades do Poder Executivo. O presidente do ICMBio, Homero Cerqueira, suspendeu visitas em todas as unidades de conservação federais abertas ao turismo. A medida engloba o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, que ficará fechado para visitação durante uma semana.

O Hospital Genésio Rêgo, na capital, está sendo reformado e ampliado para receber pacientes que forem diagnosticados com casos graves do novo coronavírus. O estado recebeu 14,2 milhões, que serão usados no custeio de leitos e equipes extras nos hospitais. Também estão proibidas todas as visitas hospitalares no município.

Pessoas que estão apresentando sintomas da doença, que tenham retornado de viagens de países ou cidades com casos confirmados da doença ou tiveram contato com algum paciente suspeito, devem se encaminhar para o Centro de Testagem do Maranhão, localizado na Policlínica Diamante em São Luís, que realiza exames para COVID-19. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

Mato Grosso

O estado do Mato Grosso tem 23 casos suspeitos do novo coronavírus. A Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis, município do Mato Grosso, confirmou na noite de terça-feira (17) o primeiro caso de coronavírus na cidade. A paciente é uma mulher de 59 anos, que visitou recentemente o Egito, e está internada na rede privada de saúde. As ocorrências que levantam a suspeita do Covid-19 estão em Lucas do Rio Verde (1), Aripuanã (4), Araputanga (1), Cuiabá (6), Nova Xavantina (1), Rondonópolis (1) e São José do Rio Claro (1).

O governo de Mato Grosso publicou um decreto, que suspende as aulas da rede estadual, municipal e do ensino superior do estado e o cancelamento de eventos com público maior de 200 pessoas.

Os shoppings de Cuiabá, capital do estado, reduziram o funcionamento de lojas, praças de alimentação e cinema por causa do coronavírus. Os shoppings, que antes funcionavam a partir das 10h, passarão a abrir ao meio-dia durante a semana. Os locais vão funcionar até as 20h. Nos domingos e feriados as praças de Alimentação abrem das 12h às 20h, e demais lojas, das 14h às 20h.

Rondônia

Mesmo sem nenhum caso confirmado, o estado decidiu suspender as aulas da rede estadual de ensino por 15 dias. As unidades escolares da rede privada de ensino estadual poderão adotar a antecipação do recesso/férias ou determinar a suspensão das aulas pelo período determinado, a critério de cada unidade.

Em coletiva de imprensa, nesta segunda-feira (16) o secretário estadual de Saúde (Sesau), Fernando Máximo, anunciou que um novo decreto restringindo as atividades sociais para controle do vírus. Ficam suspensos, pelo prazo de 15 dias, eventos, treinamentos, cursos, reuniões ou eventos coletivos com mais de 100 pessoas, cinemas, teatros e atividades físicas em locais fechados. Além disso, todo os estabelecimentos comerciais, industriais e quaisquer outros, deverão disponibilizar dispensadores com álcool gel antisséptico.

Segundo o Ministério da Saúde, Rondônia possui 38 casos suspeitos.

Roraima

Segundo o governo de Roraima o Estado tem 9 casos suspeitos, mas somente cinco foram lançados na plataforma de monitoramento do Ministério da Saúde.

Decreto assinado pelo governador Antonio Denarium, antecipou as férias escolares na rede estadual até 31 de março e suspendeu os eventos que podem reunir mais de 100 pessoas. Servidores públicos com mais de 60 anos, mulheres grávidas e pessoas com problemas pulmonares comprovados foram liberados. Além disso, são recomendadas medidas como aumentar a higienização das áreas de maior circulação.

Tocantins

A prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro (PSDB), confirmou agora pouco o primeiro caso de coronavírus na capital. A paciente de 42 anos realizou exame em hospital particular.

Infelizmente acabamos de confirmar pela @semuspalmas o primeiro caso de #coronavírus em Palmas. O paciente não havia apresentado nenhum sintoma grave e não procurou o sistema público de saúde. Realizou exame em laboratório particular e já confirmou o resultado positivo. — Cinthia Ribeiro (@CinthiaCRibeiro) March 18, 2020

Existem ainda outros 11 casos suspeitos. Destes, 10 estavam estáveis e em isolamento domiciliar e 1 em isolamento hospitalar. Em todos os casos, exames preliminares são feitos no Laboratório Central do Tocantins (Lacen).

Uma coletiva de imprensa está agendada para hoje.

Unidade da Federação Suspeito Confirmado Descartado Acre (AC) 8 0 0 Amapá (AP) 6 0 0 Amazonas (AM) 7 1 19 Pará (PA) 21 1 22 Maranhão (MA) 52 0 8 Mato Grosso (MT) 23 0 7 Rondônia (RO) 38 0 3 Roraima (RR) 5 0 0 Tocantins (TO) 11 0 0

*Dados atualizados em 17/03/2020 às 18:10

Fonte: Amazônia.org.bt