Joaquim Melo: o livreiro que resiste pelo amor à história da Amazônia

Há 14 anos, ele reúne na Banca do Largo escritores, pesquisadores, artistas, jornalistas, estudantes e pessoas interessadas nos livros sobre os temas da região amazônica

(Foto: Alberto César Araújo/Amazônia Real)

No princípio, o que hoje é a livraria Banca do Largo, situada no Largo de São Sebastião, centro de Manaus, ao lado do Teatro Amazonas, até o dia 26 de abril de 2006, era apenas uma banca convencional de vendas de jornais e revistas. Antes dessa data, o historiador Joaquim Melo era apenas um amigo e cliente, até o dia em que constatou que o local estava meio abandonado. Fez contato telefônico, soube que a proprietária havia falecido e o local estava à venda.

Joaquim demonstrou interesse e comprou a banca. Depois de efetuada a regularização do licenciamento, junto à Prefeitura de Manaus, começou uma nova história daquele espaço de leitura no Largo São Sebastião, que se transformou numa livraria especializada em assuntos sobre a Amazônia.

A Banca do Largo tem, atualmente no acervo, mais de 2.000 livros de autores regional, nacional e internacional, com temas sobre a região amazônica, a fauna, a flora, nos estilos: científico, literatura, ficção, drama e poesia. “São 14 anos de trabalho nesse espaço, que é visitado por pessoas do mundo inteiro. Tem leitores que vêm de outro estado me procurar para obter um livro específico. Trabalhar com livros sobre a Amazônia tem sido muito interessante. Aqui vem escritores, antropólogos, artistas, estudantes, pessoas que querem livros raros sobre a Amazônia e se espantam quando chegam aqui e encontram os livros. Me sinto reconhecido como livreiro especializado, uma profissão que está desaparecendo, mas eu resisto”, disse Joaquim Melo, de 62 anos.

Um menino que gostava de ler

Banca do Largo de Joaquim Melo (Foto Alberto César Araújo/Amazônia Real)

Mas a história dessa livraria já havia começado muito antes, quando Joaquim Melo, nascido em 1958, aprendeu a ler no grupo Escolar São José, na cidade de Tefé, interior do Amazonas. Ele gostava de ler gibis e revistinhas, que eram comprados em bancas de jornal, mas o que mais apreciava era frequentar a biblioteca escolar. Seu gosto pela leitura lhe rendia boas notas escolares e uma conversa muito agradável com as pessoas, com quem compartilhava os conhecimentos adquiridos nas leituras que fazia. Era um comportamento não era muito comum entre os meninos da sua idade.

Aos 11 anos, Joaquim veio morar em Manaus com a família, quando seu pai foi transferido no trabalho que exercia na Comissão de Aeroportos da Amazônia. O gosto e a motivação pela leitura do pré-adolescente continuaram aumentando, com os colegas do Ginásio Estadual Estelita Tapajós, com quem Joaquim fazia intercâmbio de livros da Edição de Ouro. Além das trocas de livros para as leituras, os amigos também se encontravam para discutir os temas dos assuntos lidos.

Foi assim que, com uma boa bagagem de leitura, ao término do ginásio, o adolescente Joaquim conseguiu uma boa aprovação na seleção para o curso técnico em química, na Escola Técnica do Amazonas. O gosto pela leitura favorecia seus estudos, sem reprovação, até que ele se formou em 1978.

Em busca da identidade acadêmica

Livros raros na Banca do Largo de Joaquim Melo (Foto Alberto César Araújo/Amazônia Real)

Joaquim quis dar continuidade aos estudos de química na Universidade Federal do Amazonas (UFAM). Então, prestou o vestibular, foi aprovado, mas estudou apenas um ano e meio. Daí, decidiu fazer outra tentativa acadêmica na Universidade Tecnológica do Amazonas (Utam) para o curso tecnológico em topografia e estradas. Contudo, nessa fase da juventude, Joaquim não conseguia se identificar com um curso universitário específico. Depois de poucos semestres, fez outro vestibular e ingressou no curso de Filosofia da UFAM, estudou apenas um ano.

Para se sustentar, o jovem trabalhava como técnico em química na Monasa, empresa do Distrito Industrial. Também fez concurso em 1979 e foi aprovado para trabalhar no Departamento de Ecologia do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA). Em 1985 foi aprovado no concurso do Banco do Brasil, e algum tempo depois foi enviado como adido do banco para a capital do Ceará, Fortaleza. De lá, Joaquim foi transferido para Natal, no Rio Grande do Norte em 1990, e foi nessa cidade que Joaquim encontrou o curso universitário com o qual se identificou: Ciências Econômicas, pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), formando-se em 1994.

Em 1999 retornou a Manaus, e deu continuidade aos estudos, num curso de especialização em História e Historiografia da Amazônia na UFAM. As leituras e produção de textos nessa área de conhecimento abriram caminhos para um curso mais avançado e ele foi aprovado no mestrado em Sociedade e Cultura na Amazônia, pela mesma universidade. “Foi um curso que abriu muito a minha mente e eu passei a estudar a história da Amazônia. Foi um aprendizado muito rico e é o que trabalho hoje”, diz Joaquim.

Em 2007, ele concluiu o curso e obteve o título de mestre com a pesquisa “O Serviço de Proteção aos Índios – SPI no Amazonas: de 1910-1932”, orientada pelo professor-doutor Alfredo Wagner Berno de Almeida, da UFAM.

Uma banca com livros amazônicos

Livros na Banca do Largo de Joaquim Melo (Foto Alberto César Araújo/Amazônia Real)

Como sempre gostava muito de ler, Joaquim frequentava regularmente as bancas de jornais e revistas da cidade, mas em Manaus a preferida era Banca do Largo São Sebastião. Quando retornou à capital do Amazonas, depois de um tempo trabalhando fora da cidade, a banca era seu ponto estratégico para suas leituras, assim como as livrarias da cidade. Por isso, quando comprou a Banca do Largo, Joaquim viu a possibilidade de realizar seu sonho de transformar aquele lugar numa livraria.

Num primeiro momento, deu continuidade à venda de jornais locais e revistas nacionais, que eram entregues pela Amazonas Distribuidora. Contudo, para dar impulso à livraria, colocou seus próprios livros à venda, respondendo à demanda do interesse dos frequentadores do local. Depois, passou a obter os livros por consignação para a venda, mediante acordo com o escritor Tenório Telles, que na ocasião atuava como editor da Editora Valer, e também com o livreiro João Batista Monteiro Mendes, da livraria Nacional, ambas em Manaus. Além disso, Joaquim também comprava livros usados sobre a Amazônia em sebos da cidade, ou fora de Manaus.

O grande impulso para transformar a banca em uma livraria especializada em temas amazônicos, no entanto, se deu quando Joaquim ficou sabendo que um curso de pós-graduação da UFAM havia colocado a obrigatoriedade da leitura do livro de Euclides da Cunha “À margem da história”, mas os estudantes não o encontravam nas livrarias da cidade. Por isso, a universidade havia retirado uma importante referência bibliográfica do processo seletivo. Sendo assim, como sabia onde encontrar esse tipo de material bibliográfico, Joaquim começou a trazer o referido livro para Manaus. “Quando surgiu essa possibilidade veio a ideia de transformar a banca de revistas em banca de livros especializados nos temas da Amazônia. Na época teve até quem me desencorajasse dizendo que não tinha mercado para isso, mas a ideia mostrou que havia uma carência de se localizar livros sobre a Amazônia”, disse Joaquim, que passou a receber encomenda de estudantes, pesquisadores, jornalistas e de leitores que frequentam a Banca do Largo São Sebastião.

Milton Hatoum iniciou lançamentos

Noite de autógrafos do escritor amazonense Milton Hatoum (Foto: Alberto César Araújo/Amazônia Real)

Em 2008, depois de dois anos de trabalho na Banca do Largo, o livreiro Joaquim ficou sabendo, por intermédio do professor Renan Freitas Pinto, que o escritor amazonense Milton Hatoum viria a Manaus para lançar o livro “Órfãos do Eldorado”. Joaquim já vendia livros do escritor amazonense, publicados pela editora Companhia das Letras, mas não o conhecia pessoalmente. Por intermédio de Renan, conseguiu realizar um segundo lançamento do livro de Milton Hatoum em Manaus na Banca do Largo.

Além do lançamento do livro, o escritor proporcionou a Joaquim um contato direto com a editora para a venda de seus livros. Isso trouxe uma grande mudança no trabalho da banca, porque além do aumento do lucro nas vendas, Joaquim consolidou seu ponto de venda para estudantes de literatura, além de pesquisadores de outras áreas do conhecimento. Por isso, essa experiência é considerada pelo livreiro como sendo um marco importante na história dessa livraria no centro de Manaus, que é especializada em temas e autores da Amazônia.

O encontro com Eliane Brum

Um outro momento importante da Banca do Largo aconteceu quando, no dia 1º de maio de 2015, Joaquim recebeu a visita de uma leitora, interessada em livros sobre a Amazônia. Era a jornalista e escritora Eliane Brum. Durante a conversa, ao ouvir o sobrenome Brum, Joaquim teve ativada na memória o nome de um autor que ele havia estudado na graduação em economia. Então, perguntou à jornalista se ela tinha algum grau de parentesco com Argemiro Brum, o autor do livro “Desenvolvimento Econômico Brasileiro”, estudado por ele na graduação em economia.

Assim, ficou sabendo que Argemiro Brum era o pai de Eliane Brum. Na ocasião, a jornalista contou um pouco sobre a vida do pai, que foi um dos fundadores da Fundação de Desenvolvimento do Noroeste do Estado (Fidene), uma universidade comunitária em Ijuí, no Rio Grande do Sul. Ele e outros professores desenvolveram esse trabalho educativo principalmente para atender jovens ligados à agricultura da região, que queriam realizar curso superior. Eliane também relatou as adversidades enfrentadas pelo pai, durante o período da ditadura militar e outros fatos sobre sua produção intelectual, na área de economia.

Depois desse encontro, Joaquim não teve mais contato direto com Eliane, até que ela retornou a Manaus, três anos depois, em 2018. A jornalista e escritora havia recebido um convite da Amazônia Real, para dar uma palestra, por ocasião da comemoração do quarto ano de criação da agência dee jornalismo independente. Na ocasião, Eliane também fez o lançamento de seu livro “De olho na rua: uma repórter em busca da literatura da vida real”, na Banca do Largo São Sebastião.

Na bagagem da viagem, Eliane trouxe um presente para Joaquim, que muito o emocionou: um livro de autoria de Argemiro Brum, com dedicatória para o livreiro de Manaus. Eliane contou que, depois da viagem a Manaus em 2015, havia visitado o pai em Ijuí e contado a ele sobre o encontro com o leitor e livreiro Joaquim, seu admirador. Assim, Argemiro fez questão de autografar um livro para Eliane presentear o amazonense. Meses depois, Argemiro faleceu e Eliane guardou o livro com a dedicatória para ser entregue em mãos ao dono da Banca do Largo.

A ideia do tombamento da banca

A jornalista Eliane Brum lança “Brasil, construtor de ruínas”, em Manaus (Foto: Alberto César Araújo/Amazônia Real)

Foi em 2019, quando Eliane Brum publicou o livro “Brasil: construtor de ruínas – um olhar sobre o país, de Lula a Bolsonaro”, que Joaquim fez um convite a ela para vir lançar o livro em Manaus. Com o apoio da Editora Arquipélago, que havia publicado o livro, Eliane chegou à cidade em novembro, para participar de uma jornada de lançamento de livros na Banca do Largo.

No dia do lançamento, quando começou a conversa com os leitores, Eliane disse que se sentia emocionada e presenteada por estar naquele local, que a fazia se recordar da primeira livraria que frequentara na infância, na cidade de Ijuí (RS). Falou que admirava o fato de haver um lugar tão estratégico em Manaus, ao lado do Teatro Amazonas, com um grande tesouro literário sobre a Amazônia. Naquele encontrou, que reuniu outros amigos de Joaquim, surgiu a ideia que Banca do Largo fosse tombada pelo patrimônio histórico da cidade.

“Essa banca ela é, para mim, na minha alma, ela já é tombada. Desde que eu entrei aqui, pela primeira vez, tive uma experiência com o corpo. As livrarias têm isso, acho que eu não estaria viva se não fossem os livros. Os livros me deram a possibilidade de viver (..)”, disse Eliane Brum.

Leitura e boas conversas

Desde os primeiros livros que leu sobre a Amazônia, Joaquim Melo ficou intrigado com a forma como os escritores viajantes portugueses e espanhóis se referiam aos indígenas, o que ele considera uma visão deturpada.

“Eles faziam julgamentos preconceituosos. Teve um livro que eu li, que falava que os indígenas eram preguiçosos e inconfiáveis, porque não faziam o que os portugueses queriam. João Daniel (1772-1776) era um padre jesuíta, que foi expulso do Brasil e foi preso em Portugal. O livro dele, ‘Tesouro descoberto no Amazonas’, foi publicado no Brasil somente em 1976. Outro livro foi escrito pelo frei Gaspar Carvajal, que narra a viagem que Orelana fez do Peru até a foz do Amazonas”, diz o livreiro.

Joaquim pega os livros na estante, folheia-os, mostra as figuras e lê alguns trechos. Ele tem uma forma específica de organizar os livros nas estantes para ter acesso rápido, quando atende aos clientes. Por isso, ele não é apenas um livreiro que vende livros, mas um assíduo leitor dos livros que vende. É alguém que conhece a história da Amazônia e gosta de compartilhar seus conhecimentos com os frequentadores da banca, sejam eles compradores ou não dos livros.

A Banca do Largo é procurada por estudantes do ensino médio e universitário, e Joaquim também recebe pesquisadores de antropologia, história, geografia, ciências sociais, meio ambiente, literatura e outras áreas do conhecimento. Tem clientes alemães, americanos e, principalmente sulistas, vindos do Rio de Janeiro e São Paulo, assim como mineiros e brasilienses. Alguns são assíduos visitantes a Manaus, e estão sempre na Banca do Largo. Há, até mesmo, aqueles que fazem questão de enviar mensagens antecipadas pelo celular ou e-mail, informando que estarão na cidade, e fazem pedidos de livros, sejam eles novos ou usados.

A maratona das noites de autógrafos

Joaquim Melo é também um grande apoiador de escritores amazonenses, pesquisadores e estudantes que procuram a banca para pesquisar livros de interesse e também para conversar sobre temas amazônicos. Mas em dezembro de 2019 ele inovou quando promoveu uma maratona de noites de autógrafos com lançamento de livros em quatro dias consecutivos. O evento proporcionou aos leitores o contato direto com Milton Hatoum, autor do segundo livro da trilogia O lugar mais sombrio: “Pontos de Fuga” (Ed. Cia das Letras). Também esteve presente na maratona o líder indígena Ailton Krenak, fazendo o lançamento do livro “Ideias para adiar o fim do mundo”, da mesma editora. Eliane Brum lançou o livro “Brasil: construtor de ruínas – um olhar sobre o país de Lula e Bolsonaro” (Editora Arquipélago). Noemia Kazue Ishikava, Takehide Ikeda, Aldevan Baniwa, Ana Carla Bruno, juntamente com a ilustradora Hadna Abreu, também fizeram o lançamento do primeiro livro infantil quadrilíngue da Amazônia (escrito em português, inglês, japonês e língua indígena geral Nheengatu), denominado “Brilhos na Floresta” (Editora Valer e Editora INPA).

A cada ano, a Banca do Largo se fortalece como um espaço privilegiado na oferta de livros sobre a Amazônia, escritos por autores da Amazônia ou não. Eles estão disponíveis para compra, seja por pessoas da região, do país e do mundo. Devido à variedade da clientela, em algumas circunstâncias o pequeno espaço da Banca do Largo se torna um ambiente de encontro entre leitores, que conversam sobre livros. Assim, consolidam, a cada dia, o sonho de Joaquim de transformar uma banca de venda de jornal e de revistas numa livraria especializada em temas amazônicos.

Maratona da Banca do Largo com o lançamento do livro “Brilhos na floresta” dos escritores Noemia Ishikawa, Takehide Ikeda, Aldevan Baniwa, Ana Carla Bruno e ilustrações de Hadna Abreu (Foto: Alberto César Araújo/Amazônia Real)

Por: Elvira Eliza França

Fonte: Amazônia Real