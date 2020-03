PF deflagra operação para combater extração ilegal de madeira em Ponta do Abunã, RO

Deforest 2 cumpre mandados judiciais em Rondônia, Amazonas e Acre. Segundo a PF, madeiras eram extraídas de áreas de preservação e comercializadas com documentos falsificados.

Polícia Federal deflagra operação para combater organização criminosa de extração ilegal de madeira — Foto: Polícia Federal/Divulgação

Uma operação da Polícia Federal (PF) foi deflagrada na manhã desta terça-feira (17), em Porto Velho com objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada na extração ilegal de madeira em áreas de preservação em Ponta do Abunã (RO). A ação, batizada de “Deforest 2”, cumpre mandados judiciais em cidades de Rondônia, Amazonas e Acre.

Segundo informações da PF, além da capital rondoniense, estão sendo cumpridos 20 mandados de busca e apreensão e 20 mandados de bloqueio e sequestro de bens nas cidades de Ariquemes (RO), Lábrea (AM) e Rio Branco (AC).

As investigações iniciaram através de relatórios de órgãos ambientais e informações obtidas em operações anteriores, que relataram extração ilegal de madeira das terras indígenas, florestas e parques nacionais.

Madeira localizada durante investigações da operação Deforest 2, em Rondônia — Foto: Polícia Federal/Divulgação

Durante as investigações, constatou-se que grande parte das madeiras vinham de áreas de preservação da União. As madeiras extraídas eram comercializadas com Documentos de Origem Florestal (DOFs) falsificados.

A partir das denúncias, a Polícia Federal conseguiu identificar as pessoas e empresas envolvidas no esquema criminoso

Eles responderão pelos crimes de organização criminosa, extração ilegal de madeira, falsidade ideológica, inserção de dados falsos e lavagem de capitais.

PF durante operação Deforest 2 em Rondônia — Foto: Polícia Federal/Divulgação

Fonte: G1