Suspensa visitação em unidades de conservação federais por tempo indeterminado

Vista aérea das Cataratas do Iguaçu, uma das novas Sete Maravilhas da Natureza e o segundo Parque Nacional mais visitado do país. Foto: Isac Nóbrega/PR.

O presidente do ICMBio, Homero Cerqueira, suspendeu as visitas em todas as unidades de conservação federais abertas ao turismo. A visitação nos parques nacionais, refúgios de vida silvestres e outras categorias que permitem visitação pública já estava suspensa desde o dia 17 de março, mas a medida valia por uma semana. Com a portaria publicada nesta terça-feira (24), o prazo deixa de existir.

A medida é uma ação diante do crescimento do novo coronavírus no Brasil. A portaria cita a ocorrência do estado de calamidade pública no Brasil e a transmissão comunitária do coronavírus (covid-19) para justificar o fechamento das unidades.

Quando o quadro se modificar, uma nova portaria deverá ser publicada para restaurar a visitação.

Reprodução: DOU.

Por: Daniele Bragança

Fonte: O Eco