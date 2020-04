Após 8 meses com interino, MCTI escolherá novo diretor do INPE

Ministro do MCTI, Marcos Pontes, e o diretor interino do INPE, Darcton Policarpo Damião. Foto: Neila Rocha/Ascom MCTI.

O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) abriu processo seletivo para a escolha de Diretor(a) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), sediado na cidade de São José dos Campos (SP). Desde agosto de 2019 o órgão é dirigido por um interino, o militar da Aeronáutica Darcton Policarpo Damião.

Damião assumiu a direção do INPE após a demissão do físico Ricardo Galvão, exonerado após rebater a acusação do Jair Bolsonaro de que os dados do desmatamento na Amazônia são manipulados. Em novembro, a taxa anual medida pelo Programa de Monitoramento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite (Prodes/INPE) confirmou o aumento do desmatamento na Amazônia.

Candidatos têm até 31 de maio

Um comitê de busca escolherá o candidato que melhor se enquadre nas exigências da vaga. Os três melhores candidatos encabeçarão uma lista tríplice, que será submetida ao ministro de Ciência e Tecnologia. O novo diretor tem mandato de 4 anos.

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais é sediado na cidade de São José dos Campos – SP.

O comitê de busca do INPE é formado pelo presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Edvaldo Vilela, que o presidirá; Antônio José Roque da Silva, do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM); Augusto Cesar Gadelha Vieira, do Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC); Julio Hideo Shidara, da Associação das Indústrias Aeroespaciais do Brasil (AIAB); e João Paulo Rodrigues Campos, da Visiona Tecnologia Espacial.

O cargo exige experiência profissional nas áreas de atuação do Instituto e doutorado. Poderão se inscrever quaisquer cidadãos(ãs) que atendam aos requisitos básicos descritos no Edital.

Caso se interesse, o interino Darcton Policarpo Damião poderá se candidatar à vaga.

Por: Daniele Bragança

Fonte: O Eco