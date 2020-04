“Bolsonaro coloca, acima de tudo, suas ideologias extremistas”, avalia Flavio Dino

Governador do Maranhão foi o convidado desta segunda-feira (6) do programa BdF em Casa

Dino participa do consórcio de governadores do Nordeste, que vem se desvinculando do governo de Bolsonaro – Marcello Casal Jr./ Agência Brasil

“Bolsonaro coloca, acima de tudo, suas ideologias extremistas e, por isso, ignora regras fundamentais não só jurídicas, éticas, mas também, neste caso, regras sanitárias”. A declaração foi proferida pelo governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), nesta segunda-feira (6), durante entrevista ao BdF em Casa.

Produção do Brasil de Fato durante a quarentena de combate à propagação do coronavírus no País, o programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 18h, no canal do jornal no YouTube e no Facebook.

Dino tem se alinhado a governadores do Nordeste brasileiro em um consórcio que tenta se desvincular das ideias do governo federal de Jair Bolsonaro (sem partido).

Segundo o governador, Bolsonaro “tenta impor um ponto de vista que está isolado no planeta. Nem o seu ídolo número um, o presidente dos Estados Unidos [Donald Trump], professa essa exótica ideia de que remediar é melhor do que prevenir”.

“A sabedoria popular acertou há séculos, e com razão, que prevenir é sempre melhor do que remediar”, contraria.

O governador falou também sobre como o Maranhão tem lidado com a pandemia de coronavírus e sobre os rumos da política nacional.

O programa também estreou uma nova coluna, o “Movimento Bem Viver”, em que a repórter Nara Lacerda abre espaço para uma enxurrada de atos solidários que tem tomado o país nesse período de quarentena.

Larissa Gould, editora de redes sociais do Brasil de Fato, também traz a Dica Cultural do dia.

Assista ao programa na íntegra:

Por: José Eduardo Bernardes

Fonte: Brasil de Fato