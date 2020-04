Covid-19: profissionais da Força Nacional do SUS chegam hoje a Manaus

É a primeira cidade a receber os voluntários para combate à pandemia

Os primeiros profissionais de saúde voluntários da Força Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) chegam hoje (16) a Manaus, no Amazonas. São cinco médicos e 12 enfermeiros de seis estados que vão reforçar o atendimento na capital amazonense. A região tem uma das maiores incidências do novo coronavírus no país e, de acordo com o Ministério da Saúde, o município está com capacidade de atendimento hospitalar próximo ao limite.

O grupo participou ontem (15) de um treinamento no Hospital Universitário de Brasília, vinculado à universidade federal da capital, sobre métodos e estratégias de tratamento e combate à pandemia de covid-19.

Esse é o primeiro envio de profissionais que o Ministério da Saúde faz para auxiliar os estados e os municípios nas ações de enfrentamento ao coronavírus e aumentar a capacidade de atendimento à população. Os 17 médicos e enfermeiros que seguem para Manaus fazem parte dos mais de 8,2 mil profissionais de saúde do país que se voluntariaram, em março, para integrar a Força Nacional do SUS, para o combate ao coronavírus.

O Ministério da Saúde também está montando um hospital de campanha na capital amazonense para atendimento às populações indígenas, nos mesmos moldes do que está sendo construído em Águas Lindas, Goiás, com capacidade para 200 leitos.

Fonte: Agência Brasil – EBC

Edição: Maria Claudia