Greta Thunberg e seu movimento Fridays For Future lançam vídeo impactante sobre crise climática: “Nossa casa está em chamas”

A ativista sueca Greta Thunberg foi a voz mais importante em 2019 quando o assunto era mudanças climáticas. Inspirou milhões de estudantes do mundo inteiro a irem para as ruas e protestarem contra a inação de seus governantes diante das alterações no clima do planeta provocadas, sobretudo, pelo aumento das emissões de gases de efeito estufa na atmosfera da Terra.

A jovem, que agora tem 17 anos, fez alguns dos discursos mais memoráveis já ouvidos até hoje. Em um deles, no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, no começo do ano passado, falou diretamente para os líderes globais.

“Nossa casa está em chamas. Estou aqui para dizer, nossa casa está em chamas… Eu não quero a esperança de vocês. Eu não quero que vocês tenham esperança. Eu quero que vocês entrem em pânico. Quero que vocês sintam o medo que sinto todos os dias. E então eu quero que você ajam. Quero que você ajam como fariam em uma crise. Quero que você ajam como se nossa casa estivesse pegando fogo. Porque ela está”.

No último dia 22 de abril, quando foi celebrado o Dia da Terra, o movimento Fridays for Future, criado por Greta, lançou um vídeo, impactante, inspirado no discurso acima.

O filme Nossa Casa está em Chamas tem apenas 60 segundos, mas é de uma força sem igual. Ele reproduz o que seria a rotina de uma família logo cedo, durante o café da manhã e ao se despedir dos filhos que seguem para a escola.

Todavia, apesar da família parecer calma e sorridente, ao redor dela há vários focos de incêndio: chamas nas cortinas, na mesa do café da manhã, no tapete, nos armários. Apesar disso, ninguém faz nada, todos continuam agindo como se nada tivesse acontecendo.

Ou seja, uma metáfora com o que acontece atualmente. Em todo mundo já podem ser vistos os efeitos catastróficos da crise climática – aumento do nível do mar e ocorrência com mais frequência e intensidade de furacões, tempestades, enchentes, incêndios florestais e períodos de seca, e mesmo assim, governos continuam a ignorar o aquecimento global.

Greta também aproveitou a celebração pelo Dia da Terra e escreveu a seguinte mensagem em suas redes sociais:

“Todo dia é Dia da Terra. As mudanças necessárias para salvaguardar as condições de vida futuras de todas as espécies não virão de governos ou empresas. Virão da ciência e da opinião pública. Então. Depende de nós. Propague a ciência”.

Por: Suzana Camargo

Fonte: Conexão Planeta