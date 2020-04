MS: para possibilitar o combate ao coronavírus nas terras indígenas, MPF lança campanha de arrecadação de EPIs

Faltam materiais básicos para as equipes de saúde, como máscaras, luvas e jalecos. MPF busca parcerias para doação dos equipamentos

A falta de equipamentos de proteção individual (EPIs) como luvas, máscaras e jalecos para equipes da Divisão de Atenção à Saúde Indígena pode comprometer o enfrentamento ao coronavírus nas terras indígenas de Mato Grosso do Sul (MS). Por isso, o Ministério Público Federal (MPF) lançou uma campanha de arrecadação direcionada a empresas e entidades que possuam, fabriquem ou comercializam esses equipamentos, cuja escassez compromete o atendimento de mais de 70 mil pessoas no estado.

Empresas e entidades que puderem doar os equipamentos de proteção devem entrar em contato com a Procuradoria da República em Campo Grande, por meio do telefone (67) 3312-7200 e pelo e-mail prms-cojud@mpf.mp.br, informando que trata-se de uma campanha promovida pelo gabinete do 5º ofício, responsável por causas relacionadas a indígenas e comunidades tradicionais.

Com a campanha em curso, o MPF busca a cooperação com empresas e entidades, solicitando que informem sobre a possibilidade de doar máscaras, jalecos e luvas ao Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei) de MS, a fim de evitar a paralisação do atendimento à saúde indígena do estado.

O MPF considera que os índios são mais vulneráveis a epidemias, em razão de suas condições econômicas e sociais. As condições atuais são extremamente favoráveis à rápida disseminação do coronavírus nas comunidades indígenas de MS. O que torna ainda mais importante a atuação das equipes de atenção básica à saúde, que trabalham com a prevenção de doenças.

Fonte: MPF