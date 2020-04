‘Teremos dias muito críticos pela frente’, diz governador do Amazonas

Governador do Amazonas, Wilson Lima — Foto: Divulgação

O governador do Amazonas, Wilson Lima, afirmou que os próximos dias serão “muito críticos” no estado.

O Amazonas está perto do colapso do sistema de saúde e, segundo Wilson Lima, há muitas dificuldades para montar leitos e faltam respiradores, insumos, equipamentos de proteção individual e recursos humanos.

O governador informou que articula com o governo federal um plano de ajuda ao estado.

“Teremos dias muito críticos pela frente. Ajuda para dar folga de 10 dias, uma semana. Por enquanto, casos estão concentrados aqui na capital. Temos no interior 32 municípios com casos registrados, mas com menor incidência. Nós estamos no período chuvoso, com incidência muito grande de síndromes respiratórias, então estamos convivendo com a Covid-19 e também com H1N1”, afirmou.

Segundo o governador, a situação no momento é “bem difícil” porque os especialistas consultados pelo estado projetaram o pico da pandemia para o início de maio.

Wilson Lima disse também que ainda há “muitas incertezas” para saber como vai acontecer o pico no Amazonas.

“Estamos trabalhado com a rede estadual no limite”, enfatizou.

“Nós recebemos aqui respiradores, EPIs e medicamentos, mas não é suficiente, precisamos mais. Conversei com ministro da Saúde e com o ministro Luiz Eduardo Ramos, estamos recebendo 20 respiradores e vamos abrir novos leitos de UTI. Precisamos também novos profissionais de saúde”, acrescentou.

Testes

De acordo com o governador, a quantidade de testes no estado é “insuficiente” e, diante disso, há subnotificação das pessoas que morreram por coronavírus.

“Não temos profissional, nosso laboratório tem trabalhado praticamente 24 horas. Os próximos dias serão muito complicados”, acrescentou

Intervenção federal

O governador descarta pedir intervenção federal na saúde do estado. Em conversa com o presidente Jair Bolsonaro, o líder do MDB no Senado, Eduardo Braga (AM), chegou sugerir a medida, levando um requerimento aprovado pela Assembleia Legislativa do Amazonas.