Alertas de desmatamento na Amazônia crescem 63,75% em abril, mostram dados do Inpe

Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real aponta o terceiro maior alerta de desmate para o mês nos últimos cinco anos.

Plataforma Terrabrasilis do Inpe apresenta os alertas de desmatamento Deter-B — Foto: Reprodução/Inpe

Os alertas de desmatamento na floresta Amazônica cresceram 63,75% em abril de 2020, se comparado ao mesmo mês do ano passado, de acordo com o sistema Deter-B, desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Neste ano, foram emitidos alertas para 405,6 km², enquanto no ano anterior, no mesmo período, foram 247,7 km².

O aumento ocorre em meio à recomendação de isolamento social devido à pandemia do novo coronavírus e após um primeiro trimestre que bateu o recorde histórico de desmatamento dos últimos quatro anos, quando começou a série de monitoramento do sistema na Amazônia.

Os alertas diários são emitidos pelo Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real (Deter) e servem para embasar ações de fiscalização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Já os dados oficiais de desmatamento são do Programa de Monitoramento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite (Prodes), divulgado anualmente.

Abril de 2020 registrou a terceira maior taxa de alertas de desmatamentos para o mês desde 2016, atrás de 2018, quando foram emitidos alertas para 489,5 km² e 2016, com 440,41 km².

Estados com maior área de desmatamento O Mato Grosso é o estado com a maior área agregada a receber avisos de desmatamento em abril: foram 144,58 km², e corresponde a 35,6% do total. Em seguida, está Rondônia com 103,97 km² desmatado. O terceiro é o Amazonas, com 76,88 km².

Total de área desmatada por estado em abril:

Acre: 4,98 km²

Amazonas: 76,88 km²

Maranhão: 1,84 km²

Mato Grosso: 144,58 km²

Pará: 66,35 km²

Rondônia: 103,97 km²

Roraima: 6,85 km²

Tocantins: 0,16 km²

Todos os estados que têm área de floresta amazônica receberam alertas este mês. A maior parte da área (391,27 km², cerca de 96%) corresponde ao desmatamento com solo exposto, quando há perda de cobertura de vegetação. Ao menos 2% são áreas que mantiveram a vegetação. E cerca de 1,3%, corresponde à atividade de mineração.

Desmatamento e Covid-19 As áreas de preservação mais afetadas no primeiro trimestre de 2020 são a Floresta Nacional do Jamanxim, no Pará; a área de proteção ambiental do Tapajós, também no Pará.

Uma análise feita pelo Greenpeace, com dados do Inpe, alertou para o avanço do desmatamento em terras indígenas. Em quatro meses de 2020, os alertas em áreas de proteção cresceram 59%, em comparação ao mesmo período do ano passado.

A organização disse também que as atividades ilegais de derrubada da floresta nestes territórios põe em risco a saúde dos povos tradicionais por aproximar o contato dos indígenas com o novo coronavírus.

“Estamos testemunhando a pandemia se espalhar pela Amazônia de maneira bastante rápida, o que pode causar um outro genocídio indígena”, disse em um comunicado a porta-voz do Greenpeace, Carolina Marcal.

Por: Fabio Manzano

Fonte: G1