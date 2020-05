Cinco municípios do estado também estão entre os 10 com maior índice de mortalidade por Covid-19 no país. Manacapuru lidera os dois rankings nacionais.

Amazonas tem 12 cidades entre as 20 com maior incidências de casos de Covid-19 no Brasil — Foto: Bruno Kelly/Reuters

O Amazonas tem 12 entre as 20 cidades com maior incidência de casos do novo coronavírus no Brasil e cinco cidades entre as 10 com maior índice de mortalidade por Covid-19, segundo um levantamento feito pelo G1, junto às secretarias estaduais de saúde, e atualizados nesta segunda-feira (4). Os dados levam em consideração os casos e mortes por 100 mil habitantes e considera somente as cidades com mais de 30 casos confirmados, conforme critério da Organização Mundial da Saúde (OMS).

No coeficiente de incidência de Covid-19 nas cidades brasileiras, Manacapuru, no interior do Amazonas, lidera o País, com 585 casos confirmados do novo coronavírus, com um coeficiente de 565,84. Em segundo lugar, Santo Antônio do Içá, também no Amazonas, apresentou um coeficiente de 546,25, com 126 casos confirmados. Até esta segunda-feira, mais de 7,2 mil casos confirmados de Covid-19 haviam sido registrados no estado.

A cidade de Iranduba aparece em terceiro lugar, com coeficiente de 337,5, seguida de Rio Preto da Eva, com 335,86. Elas são as quatro cidades que lideram o país no quesito. Outras oito cidades do Amazonas também aparecem entre as 20 com maiores índices do Brasil.

Índice de mortalidade

Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), nesta segunda-feira (4), Manacapuru apresentou 585 casos confirmados de novo coronavírus, além de 35 mortos. Ainda segundo o levantamento feito pelo G1, a cidade também possui a maior mortalidade por Covid-19 no Brasil, com taxa de 33,9.

Iranduba e Autazes foram as cidades do Amazonas que apareceram em terceiro e quarto, ambas com índice de mortalidade de 22,8. Maués é a sétima cidade do Brasil com o índice de mortalidade, de 18,8, seguida de Manaus, com 18,1. As cinco cidades do Amazonas estiveram entre as dez com maior mortalidade do País.

No interior do Amazonas, até esta segunda-feira, foram registradas 2.898 pessoas infectadas, em 53 municípios. Outras 166 mortes confirmadas para a Covid-19 foram registradas em 30 municípios do interior. Algumas cidades já começaram a tomar medidas para evitar a propagação do vírus.

Em Parintins, um decreto tornou obrigatório o uso de máscaras em ruas e espaços públicos. A Prefeitura de Careiro Castanho decretou, nesta segunda-feira, o fechamento de acessos ao município e, também, uso obrigatório de máscaras.

A cidade de Maués, sétima do país com maior mortalidade por Covid-19, por meio de uma determinação, agora deve reduzir o horário para funcionamento de feiras e mercados para conter avanço da doença. O uso de máscaras também passou a ser obrigatório em Presidente Figueiredo. Os municípios do interior do estado também sofrem com a falta de leitos de UTI.

Coronavírus no Amazonas

O número de casos do novo coronavírus no Amazonas chegaram a mais de 7,2 mil, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), nesta segunda-feira (4). O número de mortes subiu para 584.

Entre pacientes da capital, até a atualização divulgada pela FVS-AM, há o registro de 418 óbitos confirmados para o novo coronavírus e 4.344 infectados. No interior, foram registradas 2.898 pessoas infectadas, em 53 municípios diferentes. Outras 166 mortes confirmadas para a Covid-19 foram registradas em 31 municípios do interior.

Manacapuru, com 585 casos confirmados e 35 mortes, tem a maior incidência de casos no estado e é o município com maior número de casos e mortes no interior, depois da capital. Agora, Tabatinga é o segundo município do interior com mais casos, registrando 232 infectados e 9 mortes. A cidade recebeu, neste fim de semana, 200 litros de oxigênio para ajudar no combate à doença.

Por: Patrick Marques

Fonte: G1