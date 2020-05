Decisão de Maia pode ajudar governo Bolsonaro a avançar sobre a floresta

MP 910, que pretende premiar quem invade terra pública e desmata a floresta, não pode ser votada, diz carta enviada ao presidente da Câmara

Colocar a MP 910 em votação pode agravar ainda mais o desgaste da imagem internacional do Brasil em relação à agenda ambiental, diz a carta © Daniel Beltrá / Greenpeace

Não há como a MP 910/2019 ser colocada em pauta no Congresso Nacional durante a crise gerada pelo novo coronavírus, sem permitir a plena participação da sociedade nessa discussão e sem a mínima possibilidade de consenso. Esses foram pontos colocados pela Frente Parlamentar Ambientalista em ofício enviado ontem (06/05) ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia.

O documento é mais um na lista de muitos posicionamentos divulgados nas últimas semanas contra a MP 910, conhecida como a MP da Grilagem, que quer permitir que uma imensa área invadida e desmatada na Amazônia seja legalizada.

No momento, está nas mãos de Rodrigo Maia a decisão de colocar ou não a MP da Grilagem em pauta. O presidente da Câmara disse diversas vezes que só colocaria em votação Medidas Provisórias que tivessem sido previamente acordadas entre os parlamentares, considerando a urgência e necessidade de se avançar em projetos e medidas que reduzam os impactos da pandemia da Covid-19, mas compreendendo a limitação da discussão plena e aprofundada de outras ações que este momento impõe.

Para Luiza Lima, da campanha de Políticas Públicas do Greenpeace Brasil, é hora de Rodrigo Maia cumprir seu compromisso público e não pautar a MP 910.

“Maia conhece bem a política antiambiental do governo Bolsonaro para a Amazônia e está ciente de que não há a mínima possibilidade de acordo para projetos que levem à destruição da floresta e coloquem a vida das pessoas em ainda mais risco”, ela diz.

“Cabe ao Legislativo não compactuar com este plano contra o meio ambiente. Em plena pandemia e às vésperas do início da temporada de queimadas na Amazônia, do que o Brasil menos precisa é votar com tamanha urgência a legalização da grilagem de terras no país”, conclui Luiza.

O documento enviado ao presidente da Câmara ainda chama a atenção para o fato de que colocar a MP 910 em votação pode agravar ainda mais o desgaste da imagem internacional do país em relação à agenda ambiental.

Fonte: Greenpeace