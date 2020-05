Exportações da agropecuária crescem 17,5% nos quatro primeiros meses de 2020, diz governo

Setor respondeu por mais de 20% de toda a balança comercial do Brasil no período. China lidera as compras, que aumentaram 11% de janeiro a abril.

As exportações da agropecuária brasileira cresceram 17,5% nos quatro primeiros meses de 2020 na comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo com dados divulgados pelo Ministério da Agricultura na segunda-feira (4).

“Apesar da pandemia do Novo Coronavírus, o trabalho de abertura de mercado para os produtos agropecuários brasileiros continua trazendo bons resultados para o país”, disse o ministério, em nota.

A participação da agropecuária no total das exportações passou de 18,7% em 2019 para 22,9% em 2020. Segundo o governo, houve aumento das exportações para a Ásia, com destaque para a China. E os produtos que tiveram aumento no período foram a soja e o algodão, que bateram recorde em abril.

Outros alimentos também tiveram níveis de negociação recorde, como as carnes bovina e suína. Por outro lado, tiveram queda: milho, café não torrado, animais vivos, frutas e nozes.

Apetite asiático

As exportações brasileiras (de todos os setores) para a Ásia subiram 15,5% no primeiro quadrimestre do ano, na comparação com o mesmo período de 2020.

O mercado asiático passou a representar 47,2% do total de nossas exportações. “Apesar do impacto da pandemia sobre a economia chinesa, as exportações brasileiras para a China cresceram 11,3% no período, com destaque para a soja (+ 28,5%), carne bovina fresca, refrigerada ou congelada (+ 85,9%), carne suína fresca, refrigerada ou congelada (+153,5%) e algodão em bruto (+ 79,%).”

Os números apresentados pelo governo mostram que a China comprou do Brasil o triplo do importado pelos Estados Unidos e o dobro demandado pela União Europeia nos primeiros quatro meses do ano.

Fonte: G1