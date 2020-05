Fiscalização do ‘lockdown’ é reforçada em 11 municípios do Pará

A operação ‘Cartão de visita’ tem o objetivo de garantir o cumprimento do lockdown no estado. Ao todo, 160 agentes de segurança vão atuar na ação.

Estabelecimentos não essenciais são notificados e fechados por funcionar durante lockdown no Pará. — Foto: Ascom Polícia Civil

Com o objetivo de fiscalizar o cumprimento do lockdown, a operação ‘Cartão de Visita’, da Polícia Civil, é realizada nesta terça-feira (19) em 11 municípios do estado que aderiram às medidas de restrição. A operação vai ser realizada de forma simultânea entre os municípios.

De acordo com a Polícia Civil, as fiscalizações vão ser realizadas nas cidades de Castanhal, Vigia, Santo Antonio do Tauá, Santa Izabel, Capanema, Breves, Santarém, Abaetetuba, Cametá, Parauapebas e Canaã dos Carajás. Ao todo, 160 agentes vão atuar na operação, divididos em 48 viaturas.

Nesta segunda-feira (18), durante fiscalizações realizadas no estado, equipes da PC realizaram 51 autuações. Em Belém, foi aplicada sanção a um supermercado no bairro Batista Campos que permitiu a entrada de mais de uma pessoa da mesma família.

Ainda durante a ação em Belém, noves bares e estabelecimentos nos bairros da Pedreira, Marco e Marambaia foram fechados e notificados. Em Anaindeua, um mercadinho e um bar foram advertidos.

Fonte: G1