Morre aos 91 anos o ex-ministro do meio ambiente Henrique Brandão Cavalcanti

O ex-ministro do meio ambiente Henrique Brandão Cavalcanti, 91 anos, morreu no último dia 28 em Brasília. Henrique foi ministro durante o governo de Itamar Franco, mas antes já defendia o tema ambiental sendo um dos principais responsáveis pela criação da Secretaria Especial do Meio Ambiente, que depois viria a ser o Ministério do Meio Ambiente.

Nasceu no Rio de Janeiro no dia 11 de abril de 1929, filho do magistrado Temístocles Brandão Cavalcanti. Participou como secretário da delegação brasileira na Conferência de Estocolmo em 1972. O evento foi um marco no ambientalismo, já que foi a primeira grande reunião de chefes de estados organizada pela Nações Unidas para tratar de questões ambientais.

Outros ex-ministros do meio ambiente assinaram uma nota lamentando a perda: “o professor Henrique esteve à frente da pasta em 1994, no final do governo Itamar Franco, mas décadas antes foi o principal responsável pela criação da Sema (Secretaria do Meio Ambiente), que mais tarde de tornaria Ministério do Meio Ambiente. Em 1973, em plena ditadura, após ter participado da conferência de Estocolmo, o então secretário-geral do Ministério do Interior convenceu os generais a criar uma secretaria só para temas ambientais. Escreveu a primeira versão do decreto de criação da Sema e a encaminhou para o biólogo Paulo Nogueira Neto, que convidou para ser o primeiro secretário. Perdemos um mestre e um amigo”.

Assinam a nota os ex-ministros do meio ambiente Carlos Minc, Edson Duarte, Gustavo Krause, Izabella Teixeira, José Carlos Carvalhos, José Goldemberg, Marina Silva, Rubens Ricupero e Sarney Filho.

