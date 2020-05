Plataforma emergencial propõe medidas de defesa do campo, das florestas e das águas

Documento elaborado por 25 organizações do campo e da cidade cobram valorização da agricultura familiar contra a fome

“É preciso que a gente diga que quem produz os alimentos que chegam na nossa mesa não é o agronegócio”, argumenta a militante do MST Simone Magalhães – Ascom/SDR

Um conjunto de organizações de trabalhadores, sociais, políticas e religiosas do campo e da cidade lançaram, nesta quarta-feria (13), a “Plataforma emergencial do campo, das florestas e das águas em defesa da vida e para o enfrentamento da fome diante da pandemia do coronavírus”.

Simone Magalhães, do setor de educação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), uma das 25 organizações que assinam a plataforma, explica que o objetivo é construir uma nova realidade para os trabalhadores do campo, vulneráveis diante do avanço do agronegócio e do desmonte de políticas públicas.

“Essa plataforma tem como objetivo pautar alguma ações, apresentar um conjunto de propostas emergenciais em defesa da vida da população do campo, das florestas e das águas, exatamente, nesse momento em que a fome avança sobre as populações pobres e ela um verdadeiro drama nesse contexto da pandemia do coronavírus”, argumenta.

Segundo a militante do MST, essa crise se agrava por um contexto rural onde o Estado brasileiro tem privilegiado os interesses do agronegócio em detrimento da agricultura familiar, desde o governo de Michel Temer (MDB), com maior intensidade na gestão de Jair Bolsonaro (sem partido).

“No entanto, é preciso que a gente diga que quem produz os alimentos que chegam na nossa mesa não é o agronegócio. O agronegócio não produz feijão, arroz, farinha, verduras, frutas. Quem produz toda essa gama diversificada de alimentos necessários a população brasileira é a agricultura familiar”, assevera.

Como exemplo da desigualdade nos investimentos, ela cita os grandes produtores receberam R$ 230 bilhões no Plano Safra 2019/2020 do Governo Federal, enquanto agricultores familiares, assentados e povos e comunidades tradicionais recebem menos de R$ 30 bilhões.

Para Michele Calaça, da Via Campesina é preciso pensar um outro modelo de desenvolvimento para o país, porque o atual já demonstrou suas falhas e ineficácia. Ela explica que o risco de uma crise de segurança alimentar e nutricional se torna uma realidade próxima e a plataforma é esse conjunto de eixos que busca restabelecer a agricultura familiar no país e minimizar os impactos da pandemia e dessa crise de abastecimento nas populações vulneráveis do país.

Além disso, Calaça reforça a necessidade de destacar políticas específicas para as mulheres. “Só no governo Lula e Dilma que a gente teve políticas públicas específicas para mulheres, para povos e comunidades tradicionais e para jovens. A plataforma precisa ter isso mais muito claro. A gente não pode se furtar a dizer que precisa ter orçamento específico, ação específica, porque somos nós que produzimos alimentos, fazemos isso da melhor forma, mas ainda existe divisão sexual do trabalho.”

Principais pontos da plataforma

Revogação imediata da Emenda Constitucional 95/2016, Teto dos Gastos Públicos

Renda básica emergencial para os trabalhadores e trabalhadoras do campo, das florestas e das águas

Política emergencial de abastecimento e segurança alimentar nutricional

Fortalecimento da capacidade produtiva da agricultura familiar camponesa e dos povos e comunidades tradicionais

Atendimento e prevenção ao contágio do novo coronavírus nas comunidades rurais e povos tradicionais do campo, das florestas e das águas

Apreciação e aprovação imediata de medidas em tramitação no Congresso Nacional relacionadas ao enfrentamento dos efeitos da pandemia, garantia de segurança alimentar e inclusão produtiva.

Acesse a plataforma completa neste link.

Lançamento

O evento de lançamento online teve a participação de Gleisi Hoffmann, presidenta do Partido dos Trabalhadores (PT), do professor Fernando Haddad (PT); Marcos Rochinski, da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf), Carmem Foro, da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Alexandre Pires, da Articulação Semiárido Brasileiro (ASA); Gilvania Silva, da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (Conaq); Aristides Santos, da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag); Maria Emília Pacheco, do Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar; Frei Sérgio e Michela Calaça, da Via Campesina e o deputado João Daniel, no núcleo agrário do PT na Câmara Federal.

Em sua fala, Hoffmann destacou o combate à fome como um dos objetivos centrais da plataforma.

“Uma das maiores chagas da população é essa. É a população não ter o que comer. Ainda mais em uma país como o nosso: rico, fértil, que produz muito alimento, que tem condições de produzir mais do que produz. Ou seja, é uma falta de visão de política pública, uma falta de visão de projeto de desenvolvimento inclusivo desse país.”

Por: Catarina Barbosa

Fonte: Brasil de Fato