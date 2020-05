Sebastião Salgado mobiliza mais de 200 mil assinaturas em defesa dos indígenas contra o coronavírus

Petição conta com a assinatura de diversas personalidades das áreas da cultura, entretenimento, política e ciência nacional e internacional

Diante da atual ameaça da pandemia do coronavírus dizimar povos indígenas, o fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado e sua esposa Lélia Wanick Salgado estão pedindo uma ação imediata para proteger a população indígena. O aumento das invasões nos territórios tem aumentado o risco de contágio, uma vez que o vírus pode ser transportado por invasores.

A petição lançada no último domingo (3), já conta com mais de 200 mil assinaturas, dentre elas alguns nomes famosos, como o cientista Carlos Nobre, o cantor Caetano Veloso, a modelo Gisele Bündchena, a atriz americana Meryl Streep, o ator americano Brad Pitt, a cantora Madonna, o cantor Chico Buarque e o príncipe Albert 2º, de Mônaco.

Os povos indígenas sofrem com incêndios florestais, com a perseguição contra seus líderes e com o garimpo e o desmatamento ilegal dentro de suas terras. Segundo o manifesto “essas operações ilícitas se aceleraram nas últimas semanas, porque as autoridades brasileiras responsáveis pelo resguardo dessas áreas foram imobilizadas pela pandemia. Sem nenhuma proteção contra esse vírus altamente contagioso, os índios sofrem um risco real de genocídio, por meio de contaminações provocadas por invasores ilegais em suas terras.

Nos últimos dias, o governo Bolsonaro afastou chefes de fiscalização do Ibama que atuavam ao combate ao garimpo ilegal em terras indígenas e emitiu uma portaria, via Funai, onde mais de 237 terras indígenas pendentes de homologação, poderão ser vendidas, loteadas, desmembradas e invadidas, abrindo caminho para a grilagem de terras indígenas.

A apelação é para que o Presidente da República Jair Bolsonaro, os líderes do Congresso e do Judiciário adotem medidas imediatas para proteger as populações indígenas do país contra esse vírus.

Leia o manifesto na íntegra

APELO URGENTE AO PRESIDENTE DO BRASIL E AOS LÍDERES DO LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO

Os povos indígenas do Brasil enfrentam uma grave ameaça à sua própria sobrevivência com o surgimento da pandemia do Covid-19. Há cinco séculos, esses grupos étnicos foram dizimados por doenças trazidas pelos colonizadores europeus. Ao longo do tempo, sucessivas crises epidemiológicas exterminaram a maioria de suas populações. Hoje, com esse novo flagelo se disseminando rapidamente por todo o Brasil, comunidades nativas, algumas vivendo de forma isolada na Bacia Amazônica, poderão ser completamente eliminadas, desprovidas de qualquer defesa contra o coronavírus.

Sua situação é duplamente crítica, porque os territórios reconhecidos para uso exclusivo de populações autóctones estão sendo ilegalmente invadidos por garimpeiros, madeireiros e grileiros. Essas operações ilícitas se aceleraram nas últimas semanas, porque as autoridades brasileiras responsáveis pelo resguardo dessas áreas foram imobilizadas pela pandemia. Sem nenhuma proteção contra esse vírus altamente contagioso, os índios sofrem um risco real de genocídio, por meio de contaminações provocadas por invasores ilegais em suas terras.

Diante da urgência e da seriedade dessa crise, como amigos do Brasil e admiradores de seu espírito, cultura, beleza, democracia e biodiversidade, apelamos ao Presidente da República, Sua Excelência Sr. Jair Bolsonaro, e aos líderes do Congresso e do Judiciário a adotarem medidas imediatas para proteger as populações indígenas do país contra esse vírus devastador.

Esses povos são parte da extraordinária história de nossa espécie. Seu desaparecimento seria uma grande tragédia para o Brasil e uma imensa perda para a humanidade. Não há tempo a perder.

Respeitosamente,

Sebastião Salgado

Lélia Wanick Salgado

Fonte: Amazônia.org.br