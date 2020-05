Sobe para 9 número de casos confirmados do novo coronavírus entre indígenas em RO

Informação foi confirmada pelo Conselho Distrital de Saúde Indígena (Condisi) de Rondônia; três estão internados no Cemetron, em Porto Velho. ‘Podem ser muito mais’, diz presidente do Cimi.

Casos confirmados do novo coronavírus entre indígenas chegam a 9. — Foto: Reprodução/Rede Amazônica

Subiu para nove o número de casos confirmados do novo coronavírus entre indígenas em Rondônia. A informação foi divulgada neste fim de semana por Elivar Karitiana, vice-presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena (Condisi) de Rondônia. Na semana passada, foram confirmados os três primeiros diagnósticos entre indígenas no estado.

Os casos estão divididos em seis na aldeia central do povo e três na Caracol. Segundo Elivar, três estão internados no Centro de Medicina Tropical de Rondônia (Cemetron), em Porto Velho.

“E também temos quatro pessoas da equipe multidisciplinar da saúde da Casai de Porto Velho. Isso vai comprometer os atendimentos dentro da aldeia e fora. A maioria estão tendo sintomas de Covid-19. Estou muito preocupado com isso”, disse.

Segundo o arcebispo de Porto Velho, Dom Roque Paloschi, também presidente do Conselho Indigenista Missionário (Cimi), a tendência é ter mais confirmações de Covid-19 entre indígenas. “Sim, podem ser muito mais. Eles são obrigados a vir para a cidade e há pessoas nas terras indígenas. Eles não têm a resistência que nós temos”, disse.

Na semana passada, foram confirmados os três primeiros diagnósticos da doença entre indígenas. Eles têm 37, 40 e 50 anos e são do povo Karitiana.

Os indígenas chegaram a voltar à aldeia Caracol, que fica a cerca de 90 quilômetros de Porto Velho sentido Guajará-Mirim, mas uma semana depois sentiram os primeiros sintomas da Covid-19 e precisaram retornar à capital.

Avanço da Covid-19 em Rondônia

Rondônia registrou neste domingo (24) mais seis mortes devido ao novo coronavírus. O total de casos confirmados chegou a 3.201, sendo 92 a mais que o balanço do último de sábado (23). Os dados foram divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) e o Ministério da Saúde.

Os seis óbitos registrados neste domingo são: 4 em Porto Velho, sendo dois homens (54 e 65 anos) e duas mulheres (62 e 67 anos), um homem de 69 anos em Ji-Paraná e um homem de 58 anos de São Miguel do Guaporé.

Fonte: G1