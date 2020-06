Exportação de soja para a União Europeia e China são de fazendas com desmate ilegal em Mato Grosso, diz estudo

Segundo pesquisa 20% da soja importada vem de fazendas com desmate ilegal

Bombeiros combatem incêndio em Mato Grosso, em 2019 – Amanda Perobelli/Reuters

O Estado do Mato Grosso é o maior produtor de soja do Brasil e está exportando produtos de áreas desmatadas ilegalmente. Dados divulgados na quinta-feira passada apontam que 20% da soja que chega à União Europeia e China são provenientes de fazendas com derrubada irregular de vegetação tanto da Amazônia, quanto do Cerrado e Pantanal.

Os dados foram desenvolvidos pelas ONGs Instituto Centro de Vida (ICV), Imaflora e pela Trase, organização que busca dar transparência para cadeias de produção de commodities e foram divulgados pelo jornal Folha de São Paulo.

Segundo o estudo, a área destruída ilegalmente em fazendas de soja em Mato Grosso chega a 1.639.607 hectares (entre 2012 e 2017), isso acaba por revelar os problemas e limitações da Moratória da Soja, acordo que começou em 2006 e visa impedir a comercialização e financiamento de soja produzida em áreas amazônicas que foram desmatadas a partir de julho de 2008.

Os pesquisadores estimam que 81% da soja produzida em fazendas com desmatamento ilegal em Mato Grosso foi exportada.

A moratória só diz respeito à produção em áreas desmatadas de forma ilegal na Amazônia, o desmate para plantio de soja em outros biomas não entra na conta, o que é apontado por pesquisadores como um risco para o cerrado, que têm níveis de desmatamento ilegal maior que a Amazônia, com 866.469 hectares, já a Amazônia apresenta 615.114 hectares desmatados.

A coordenadora do programa de incentivos econômicos do ICV, Paula Bernasconi, afirma em entrevista à Folha de S.P. que “o mercado europeu e chinês chancelado pela moratória na verdade pode estar associado a desmatamento ilegal. O mercado chinês está começando a se interessar pela sustentabilidade, e a legalidade é uma coisa com a qual eles se preocupam.”

As ilegalidades na cadeia da soja têm ainda uma peculiaridade. Grãos derivados de diferentes produtores são misturados para estocagem. Com isso, soja produzida em uma fazenda com desmatamento ilegal pode acabar se misturando a produtos de áreas que respeitam a legislação ambiental, o que acaba contaminando a cadeia.

Fonte: Amazônia.org.br