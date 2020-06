Investidores Europeus ameaçam desinvestir no Brasil devido a desmatamento

Grupos varejistas, ativistas e até a UE defendem a retirada de itens do Brasil das prateleiras em resposta à política ambiental do governo Bolsonaro.

Nesta sexta-feira (19), a Comissão Europeia, órgão executivo da União Europeia (UE), anunciou querer uma estratégia mais incisiva para evitar que produtos agroalimentares brasileiros provindos de áreas de desmatamento na Amazônia cheguem a prateleiras dos supermercados de países europeus.

Movimentos do tipo têm ocorrido na Alemanha, no Reino Unido e na Suécia. Em 27 de maio de 2019, a Embaixada do Brasil em Estocolmo, na Suécia, havia reportado ao governo Bolsonaro que a rede de supermercados Paradiset tinha decidido retirar os produtos de origem brasileira de suas prateleiras em decorrência da aprovação, nos cinco primeiros meses da gestão Jair Bolsonaro, de 169 novos pesticidas pelo Ministério da Agricultura.

Um estudo realizado pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), prevê que o Projeto de Lei 2633 (antiga Medida Provisória 910), o chamado “PL da grilagem”, que avalia a regularização fundiária de terras ocupadas da União, se aprovado, aceleraria o desmatamento de 11 mil a 16 mil quilômetros quadrados da Floresta Amazônica. Entre 20 e 25 de maio mensagens vindas de Roma, na Itália, e Londres, na Inglaterra, afirmavam que o veto a produtos brasileiros por redes britânicas de supermercados e filiais de empresas alemãs no Reino Unido, estaria limitado a caso o Brasil aprove uma legislação que propicie o aumento do desmatamento.

Documentos enviados ao Itamaraty citam uma carta, publicada em 19 de maio e assinada por 47 empresas, grupos e associações empresariais com operações do Reino Unido. Direcionada aos deputados e senadores brasileiros, o texto citava os incêndios florestais recordes do ano passado. “Queremos continuar a buscar e investir no Brasil […] Instamos o governo brasileiro a reconsiderar sua posição e esperamos continuar trabalhando com parceiros no Brasil para demonstrar que o desenvolvimento econômico e a proteção ambiental podem caminhar juntos”, finaliza a carta.

Em 9 de junho, o cenário ganhou novo episódio. A ONG alemã Campact lançou uma petição online que conta com mais de 350 mil assinaturas pedindo que redes de supermercados boicotem produtos brasileiros se o “PL da grilagem” for aprovado. Ela vislumbra que as cinco grandes redes de supermercados da Alemanha participem, o que significaria 70% do mercado.

Os consumidores italianos e franceses estão desenvolvendo uma rejeição aos produtos de origem brasileira, justificando que caso consumissem estariam contribuindo com a destruição da Amazônia e outros prejuízos ao meio ambiente, isso reflete a consciência do consumidor que vêm na balança os outros ocorridos anteriormente.

Um exemplo histórico de movimento de boicote que funcionou foi o ocorrido na década de 2000 – e que acabou resultando na criação da chamada moratória da soja, pacto instituído em 2006. Pelo acordo, firmado entre governos, agroindústria e organização de defesa ambiental, ninguém compraria soja produzida em região de desmatamento da Amazônia.

Além da Europa, também há movimentos populares nos Estados Unidos. Criado em 2018, o Boycott Brazil afirma que “está focado em todos os produtos brasileiros não certificados como sustentáveis”, principalmente “a carne bovina, pois as pastagens são responsáveis por dois terços do desmatamento atual”.

*Informações do site Deutsche Welle

Fonte: Amazônia.org.br