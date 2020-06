Movimentos do campo contestam opção do Plano Safra pelo agronegócio: “Plano da fome”

Programa, que prevê R$ 236,3 bi de recursos, não traz incentivos a agricultores familiares que produzem alimentos

Nome forte no governo Bolsonaro, ruralista Tereza Cristina (de rosa) é ministra da Agricultura e irá conduzir Plano Safra 2020/2021 – Marcos Corrêa/PR

Movimentos populares do campo receberam com indignação o Plano Safra 2020/2021, lançado pela gestão Bolsonaro na quarta-feira (17). Coordenado pelo governo federal, o programa é historicamente destinado à canalização de recursos para produtores rurais e deverá encaminhar R$ 236,3 bilhões para a agropecuária nacional na nova fase. O montante tem um aporte de R$ 13,5 bilhões a mais em relação ao plano anterior, mas não contempla financiamento para a produção de alimentos por parte de agricultores familiares. É o que destaca o frei Sérgio Görgen, do Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), que analisou o documento.

A demanda por maiores incentivos à categoria é uma das principais pautas que vinham sendo colocadas por segmentos populares, que estavam na expectativa de apresentação de medidas específicas para o ramo. O setor responde por mais de 70% dos produtos que chegam à mesa da população brasileira.

“E o plano não traz nada direcionado a isso, nada voltado aos mais de 3 milhões de famílias empobrecidas no campo, onde estão quilombolas, pequenos agricultores, assentados e outros. Ele desconsidera que os estoques dos alimentos básicos, por exemplo, estão muito frágeis e não prevê nenhum estímulo setorial em função disso. Não tem estímulo pra produção de feijão, mandioca, arroz, trigo, nada que seja produto de primeira necessidade. É o ‘Plano Safra da fome’ ou o “Plano Safra da soja pra exportação’”, critica o religioso, em referência à atenção dada pelo governo ao agronegócio.

À imprensa, o secretário de Política Agrária do governo, Eduardo Sampaio, disse, nesta quinta (18), que a gestão pode alterar a canalização de verbas em caso de necessidade. “Esse é um tipo de remanejamento positivo. Acredito que vai dar pra atender a demanda, mas poderemos fazer outros remanejamentos”, disse. O Ministério da Agricultura é o condutor da política. A pasta atualmente é conduzida pela ruralista Tereza Cristina, um dos nomes fortes do agronegócio no governo Bolsonaro.

O setor, tradicionalmente voltado para produção em larga escala e monocultura, é grande produtor de soja, milho e outros gêneros destinados especialmente ao mercado externo. Entre outras coisas, o segmento deverá ser beneficiado no plano com ações de inovação para as práticas de produção da soja.

O programa também prevê financiamentos para a automação, a adequação e a construção de instalações da pecuária bovina e do setor de corte. Os pecuaristas, um dos segmentos de destaque do ruralismo brasileiro, também vão poder financiar a compra de equipamentos e serviços ligados ao ramo.

Inflação

O MPA projeta que, diante da ausência de benefícios para pequenas produções de alimentos, a população tende a sofrer com a inflação no preço desses produtos, especialmente durante o agravamento da crise gerada pela pandemia.

“Quem tiver acesso vai pagar mais caro por eles e quem não tem dinheiro vai ficar na fome. Nós vamos ter uma inflação brutal. Já está tendo e vai piorar porque somente a classe média e as classes mais altas vão conseguir comprar os produtos. Vai ter mais fome”, reforça Sérgio Görgen.

O plano teve repercussão também entre outros grupos, como é o caso dos quilombolas. Givânia Silva, da Coordenação Nacional da Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (Conaq), ressalta que a invisibilidade da pauta do segmento dentro do programa se comunica diretamente com a questão do racismo.

“É claro que, para os [grupos] que têm arranjos institucionais mais fortes, vão mais recursos. A gente sabe disso, mas não reconhecer que no Brasil existem mais de seis mil comunidades quilombolas é, no mínimo, a sequência do que a gente vem afirmando, que é o genocídio do povo negro de todas as formas, que mata na cidade, sufoca no campo e oprime no campo e na cidade”.

De acordo com a dirigente, a entidade colocou o tema sob avaliação do setor jurídico e avalia a possibilidade de uma denúncia formal para questionar o escopo da nova edição do Plano Safra, que é uma política pública.

PL 886/2020

A demanda dos movimentos sobre os incentivos para os pequenos produtos de alimento é destaque no Projeto de Lei (PL) 886/2020, que prevê uma série de medidas emergenciais para os trabalhadores do campo durante a pandemia. Entre elas estão: liberação de crédito rural para pequenos produtores, renegociação de dívidas, financiamento específico para mulheres rurais e compra de alimentos da agricultura familiar para a composição de cestas básicas populares a serem distribuídas pelo governo federal a famílias de mais baixa renda.

Protocolocada pela bancada do PT na Câmara, a proposta foi produzida a partir de provocações dos segmentos populares, mas ainda não tem data para votação. O PL aguarda a apresentação do parecer do relator, deputado Zé Silva (Solidariedade-MG). Alexandre Conceição, da direção nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST), disse à reportagem que a entidade tem se “mobilizado fortemente” junto aos demais segmentos interessados no tema para tentar emplacar o PL entre os deputados.

“Nossa expectativa segue em alta porque a gente tem feito diálogo com vários partidos da oposição e nós esperamos muito mais apoio e força da sociedade do que propriamente do governo em defesa da agricultura familiar”, disse, acrescentando que as entidades estão numa “intensa campanha” pela aprovação do projeto.

O PL tramita em situação de urgência no plenário da Câmara.

Por: Cristiane Sampaio

Fonte: Brasil de Fato