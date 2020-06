PREVBarco começa hoje atendimento a municípios no Pará

Agência flutuante vai visitar 11 cidades na região do Marajó

Começou hoje (8) o atendimento do PREVBarco no Pará, com o atendimento na cidade de Ponta de Pedras, na região da Ilha do Marajó. O PREVBarco é uma agência móvel flutuante do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que leva atendimento para a população ribeirinha que mora longe dos postos de atendimento presenciais, na região.

A embarcação partiu ontem de Belém para realizar um ciclo extraordinário de viagens, entre os meses de junho a setembro, para visitar 11 cidades em vulnerabilidade social na região do Marajó e no Distrito de Mosqueiro, no entorno de Belém.

De acordo com o INSS, as viagens têm caráter emergencial para atender localidades, com maior isolamento e que sofrem o impacto social decorrente das medidas restritivas por conta da pandemia do coronavírus.

A medida deve atingir, especialmente, trabalhadores rurais, pescadores artesanais, comunidades indígenas e de remanescentes quilombolas. Entre os serviços oferecidos estão a concessão de benefícios previdenciários rurais e urbanos, como aposentadorias, pensões, auxílios e salário maternidade, entre outros. Além deles, também haverá atendimento para quem recebe o Benefício de Prestação Continuada, concedido a idosos com mais de 65 anos e a portadores de deficiência de baixa renda.

Cronograma

As navegações para atender a população terminam em 12 de setembro. Durante este período, o PREVBarco permanecerá cinco dias úteis em cada município, com a previsão de atender 100 pessoas por dias. Após o atendimento em Porto de Pedras, o barco zarpará para Muaná, onde atende a partir de 15 de junho. Dia 22 de junho será a vez de Portel. Dia 6 de julho começa o atendimento em Curralinho, dia 13 de julho em Oeiras do Pará, e no dia 18 de julho volta a Belém.

O INSS informou que servidores do órgão desde o dia 1º até o 18 de junho já atendem os mesmos municípios, mas em dias diferentes e utilizando os barcos da Caixa Econômica Federal. Em maio, o INSS firmou um convênio com a Caixa para que servidores do INSS possam realizar atendimentos previdenciários nos Barcos Caixa.

O segundo ciclo de navegações começa em 26 de julho, quando o PREVBarco parte para Afuá. O atendimento naquela localidade começará no dia 3 de agosto. No dia 10, a embarcação estará em Chaves, dia 24, em Soure e dia 31, em Colares. Na volta, o atendimento será feito no Distrito de Mosqueiro, entorno de Belém, a partir de 8 de setembro. O retorno à capital paraense está previsto para 12 de setembro.

A embarcação levará quatro atendentes e um perito médico. Um protocolo de atendimento foi montado pelo INSS para evitar o contágio pelo novo coronavírus, com a instalação de anteparos de acrílico nos guichês de atendimento e nas mesas dos peritos médicos.

“Os servidores receberão equipamentos de proteção individual: máscaras, aventais e luvas descartáveis. Todos os ambientes de atendimento terão higienização completa duas vezes ao dia. Nesses locais e nas mesas dos servidores haverá também recipientes para o uso de álcool em gel. A área de atendimento ao público dentro do barco foi fechada. Os segurados esperarão sua vez em tendas externas e abertas, do lado de fora da embarcação, onde ficarão sentados em cadeiras distanciadas entre si”, informou o INSS.

Fonte: Agência Brasil – EBC

Edição: Valéria Aguiar