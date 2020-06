Resumo da Semana

– Apagão de dados

– Dando nomes aos bois

– Desmatamento da Amazônia

– Ruralista na Câmara de Meio Ambiente do MPF

– Plataforma contra fake news ambientais

Apagão de dados

O Ministério da Saúde decidiu mudar a metodologia de divulgação dos dados do número de mortes pelo novo coronavírus no país e desde o último dia 5 vinha divulgando somente os casos e mortes confirmados nas 24 horas anteriores.

A decisão gerou repercussão internacional, com os principais jornais do mundo destacando negativamente as mudanças.

Na terça-feira o governo obedeceu à ordem do STF voltou a divulgar dados completos da covid. O novo site, divulgado hoje, assim como a versão anterior, dá destaque ao número de pacientes recuperados.

Já são 802.828 casos confirmados e 40.919 mortes no país. Desde o início da pandemia, 2.085 indígenas aldeados já foram contaminados com o novo coronavírus e 82 morreram em decorrência da covid-19.

Dando nomes aos bois

Com 10% de seu território já desmatado e quase 500 focos de incêndio somente no ano passado, parte da Terra Indígena (TI) Apyterewa, no Pará, está virando pasto. E grandes multinacionais da indústria da carne, como Marfrig, além de frigoríficos regionais – como Frigol e Mercúrio – têm entre seus fornecedores diretos ou indiretos pecuaristas que criam gado ilegalmente nessa área protegida da Amazônia. Essas empresas, por sua vez, abastecem as principais redes de supermercados do país.

Levantamento do MPF identifica quase 10 mil registros de proprietários privados no Cadastro Ambiental Rural em áreas destinadas a povos indígenas. O estudo foi encaminhado a procuradores da República em todo o país a fim de subsidiar a atuação no combate à grilagem e aos crimes ambientais em terras indígenas.

Repórtagem da Pública aponta ainda que a contaminação de indígenas em Dourados partiu de frigorífico da JBS. Foram trabalhadores indígenas da JBS/Seara e seus familiares os primeiros infectados pelo coronavírus no municípios da Grande Dourados, no Mato Grosso do Sul.

Desmatamento da Amazônia

Devastação da Amazônia no primeiro ano de Bolsonaro foi de 10,1 mil km2, alta da 34%. A taxa de desmatamento na Amazônia em 2019 ultrapassou a marca simbólica dos cinco dígitos e foi a 10.129 quilômetros quadrados segundo os dados do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), divulgado nesta terça-feira (9).

Com isso, a elevação em relação ao ano anterior passa a ser de 34%. É a maior alta percentual neste século e a maior taxa desde 2008.

O desmatamento é medido sempre de agosto de um ano a julho do ano seguinte. Assim, a taxa de 2019 compreende o período da campanha eleitoral e os primeiros seis meses do governo Bolsonaro.

Em 2019, os Estados que tiveram maiores altas foram Roraima (203%), Acre (54%) e Pará (52%). É no Pará o município mais desmatado de 2019, Altamira, que sozinho perdeu o equivalente a duas cidades de São Paulo em florestas. No Acre, o governador Gladson Cameli (PP) ficou famoso no ano passado por dizer a produtores rurais que não pagassem multas ambientais. O Acre foi também um dos Estados mais afetados pelas queimadas em 2019.

Ruralista na Câmara de Meio Ambiente do MPF

O procurador-geral da República, Augusto Aras, nomeou um profissional com visões pró-agronegócio para coordenar a Câmara do Ministério Público Federal (MPF) que atua na área de meio ambiente.

Ele foi escolhido para comandar a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão (4ª CCR) do MPF. Historicamente, a Câmara tem adotado posições firmes na pauta ambiental — e procuradores ouvidos pela BBC temem que esta posição possa agora mudar, já que Baiocchi é conhecido entre seus colegas como um defensor de pautas ligadas ao agronegócio. Ele defendeu a “composição e diálogo” entre a atividade econômica e a defesa do meio ambiente.

No começo de março, o procurador participou de um seminário no Senado Federal, no qual defendeu a aplicação da MP 910/2019. Editada pelo governo no fim do ano passado e apelidada pelos críticos de “MP da grilagem”, a medida provisória relaxava alguns critérios para a regularização de terras no país.

Plataforma contra fake news ambientais

Lançado esta semana, o ‘Fakebook.eco’ e traz esclarecimentos sobre os principais mitos ambientais, verifica o discurso de autoridades públicas e informações falsas que circulam pelas redes dentro da temática do meio ambiente. A iniciativa é do Observatório do Clima e conta com a parceria de ((o))eco e outros portais de notícias ambientais e científicas.

Imagem da Semana

(Arte: Rafael Mantarro/Repórter Brasil)

Fonte: Amazônia.org.br