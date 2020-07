Brasil é o país que mais perdeu floresta na última década, aponta relatório da FAO

Foram 1,5 mil km² de floresta a menos a cada ano na última década.

Em junho e agosto, o desmatamento da Amazônia cresceu 203% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo o Inpe — Foto: Reuters

O Brasil é o país que mais perdeu área de floresta na última década, de acordo com um relatório da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), divulgado nesta quarta-feira (22).

Em seguida, os países que mais perderam área de floresta na última década foram República Democrática do Congo, Indonésia e Angola. Os dados são do relatório anual “Avaliação Global de Recursos Florestais”.

Segundo o documento, o Brasil perdeu 1,5 mil km² de floresta a cada ano na última década (2010-2020). Entre 1990 e 2000, a perda estimada era de 3,78 mil km² e, entre 2000 e 2010, 3,95 mil km².

Ao todo, 31% de toda a área do planeta é ocupada por florestas. A Europa, incluindo a Rússia, acolhe 25% dessa área, seguida pela América do Sul, 21%, América do Norte e Central, 19%, África, 16%, Ásia, 15%, e Oceania, 5%, indica a ONU.

Essas florestas contêm 60 mil espécies de árvores, 80% de todas as espécies de anfíbios, 75% das espécies de aves e 68% dos mamíferos.

Fonte: G1