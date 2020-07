Efetivação da reforma agrária na região de Marabá (PA) será tema de debate promovido pelo MPF

Evento online nesta quinta-feira (30) será aberto a todas as pessoas interessadas

A efetivação das políticas de reforma agrária e destinação de terras públicas federais na região de Marabá (PA), será tema de debate online que o Ministério Público Federal (MPF) vai promover nesta próxima quinta-feira (30). Toda a sociedade está convidada a participar e a apresentar demandas e propostas.

O evento será realizado das 14 às 18 horas, por meio da plataforma Google Meet. Para participar basta acessar o endereço da sala no momento do debate. O endereço é: http://abre.ai/reuniao30julho

O debate vai tratar da questão nos municípios sob atribuição da unidade do MPF em Marabá: Abel Figueiredo, Bom Jesus do Tocantins, Brejo Grande do Araguaia, Canaã dos Carajás, Curionópolis, Eldorado dos Carajás, Itupiranga, Marabá, Nova Ipixuna, Palestina do Pará, Parauapebas, Piçarra, Rondon do Pará, São Domingos do Araguaia, São Geraldo do Araguaia, e São João do Araguaia.

O debate contará com a participação dos procuradores da República que atuam em Marabá, e será realizado por videoconferência devido às medidas de isolamento social recomendadas por autoridades sanitárias durante a pandemia provocada pelo novo coronavírus.

Fonte: MPF