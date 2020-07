Lideranças de 38 grandes empresas nacionais e internacionais assinam carta-manifesto pedindo solução para o desmatamento

Documento assinado por lideranças de grandes empresas brasileiras e estrangeiras, por entidades setoriais do agronegócio, mercado financeiro e da indústria, pede o combate ao desmatamento

Carta-manifesto assinada por líderes de 38 grandes empresas brasileiras e estrangeiras e de quatro entidade setoriais do agronegócio, mercado financeiro e da indústria foi enviada ontem ao presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal, o vice-presidente Hamilton Mourão, e será enviada hoje aos presidentes do Supremo Tribunal Federal (STF), da Câmara, do Senado e à Procuradoria-Geral da República. O documento foi divulgado com exclusividade pelo jornal Valor Econômico.

No documento CEOs das empresas demonstram preocupação com o desmatamento, pedem providências e recomendam que a retomada da economia siga o caminho do baixo carbono. Os termos do texto reafirmam o compromisso com o desenvolvimento sustentável e a importância do combate “inflexível e abrangente” ao desmatamento ilegal da Amazônia e dos outros biomas e pedem a valorização da biodiversidade.

Investidores estrangeiros já alertavam para o risco de o país perder investimentos, mas é a primeira vez que líderes empresariais se pronunciam de forma coletiva durante o governo de Jair Bolsonaro.

A carta possui assinaturas de executivos de multinacionais, como a Shell, Vale e Microsoft, do agronegócio, como Cosan, Marfrig e Cargill, dos bancos Itaú, Santander e Bradesco e da estatal Eletrobras. O texto afirma que “a percepção negativa (no exterior) tem enorme potencial de prejuízo para o Brasil, não apenas do ponto de vista reputacional, mas de forma efetiva para o desenvolvimento de negócios e projetos fundamentais para o país”.

Fonte: Amazônia.org.br