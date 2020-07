Mudança climática, perda de florestas e incêndios – a floresta amazônica está presa em um círculo vicioso

A Amazônia experimenta incêndios sazonais a cada ano. Mais de 90% dos incêndios estão distribuídos na fronteira sul da Bacia Amazônica, onde a vegetação dominada por savanas é inflamável na estação seca. Nas últimas décadas, no entanto, mais incêndios foram relatados nas florestas amazônicas. Os incêndios na Amazônia 2019 subiram de forma recorde.

Um novo estudo, publicado na Global Change Biology , mostrou como a expansão do fogo é atribuída à mudança de regime climático e à perda de florestas. O estudo foi liderado por cientistas do Instituto de Física Atmosférica da Academia Chinesa de Ciências.

“Eu não estive na floresta amazônica, mas tirei uma foto do meu assento na janela quando estava em um avião sobrevoando a Amazônia na temporada de incêndios de 2018. Dói-me pensar que um intenso verde e frescor possam ter sido chamuscados. ” disse o professor JIA Gensuo, um dos autores do estudo.

A mudança climática global e o desmatamento local foram os principais responsáveis por intensificar o incêndio. “No entanto, mecanismos e efeitos interativos são amplamente ignorados e não compreendidos”. Disse JIA.

De acordo com este estudo, o regime de incêndios na Amazônia vem se expandindo das savanas inflamáveis para florestas tropicais úmidas e a estação de incêndios é iniciada muito antes de duas décadas atrás.

Perda de floresta acumulada durante 2001-2017 e mudança de regime de incêndio durante a estação de transição (maio-julho) (Imagem de XU Xiyan)

“A expansão do fogo é resultado de eventos climáticos mais extremos que tornaram a floresta mais vulnerável e a perda intensiva de florestas que aqueceu e secou a atmosfera mais baixa, portanto aumentou a suscetibilidade ao fogo”, disse o Dr. XU Xiyan, o primeiro autor do estudo, “o fogo exacerba a perda de florestas e resulta em um ciclo vicioso”.

Dados de queima de fogo derivados da observação de satélites indicaram mais incêndios ocorrendo ao longo do “Arco do Desmatamento”, uma curva no extremo sudeste da floresta, onde o desmatamento é mais rápido. No estudo, eles usaram vários produtos de dados de satélite e reanálise climática para garantir consistência e confiabilidade.

As florestas amazônicas estão ficando mais secas e mais suscetíveis ao fogo devido a mudanças na sazonalidade do clima, perda de florestas e incêndios florestais. Esse feedback positivo mina muito a sustentabilidade da região amazônica.

“A mitigação das mudanças climáticas e o gerenciamento sustentável da terra são fundamentais para evitar ou pelo menos adiar o ‘ponto de inflexão’ da floresta amazônica”. disse XU. O “ponto de inflexão” é um limite quando a perda de floresta causa uma mudança abrupta ou irreversível em partes do sistema terrestre.

Referência: Xiyan Xu, Gensuo Jia, Xiaoyan Zhang, William Riley, Ying Xue. 2020: Climate regime shift and forest loss amplify fire in Amazonian forests. Global Change Biology, doi: 10.1111/gcb.15279. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/gcb.15279

Fonte: EcoDebate