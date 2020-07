Quatro iniciativas tecnológicas que ajudam o meio ambiente

Pequenos produtores contam com plataformas digitais

O desenvolvimentismo que prioriza a evolução técnica em detrimento dos recursos naturais é muitas vezes prejudicial ao meio ambiente. No entanto, constantemente surgem iniciativas tecnológicas que podem ajudar em um mundo mais sustentável, desde pequenas inovações com potencial de conscientização, até grandes descobertas. Veja quatro delas:

“Robô” do cerrado

O uso de inteligência artificial é comum no atendimento virtual de empresas. Recentemente, a ONG Rede Cerrado e a WWF-Brasil se apropriaram da ferramenta e fizeram um “robô” do cerrado. Através de conversas com o atendimento automatizado, a população pode tirar dúvidas em relação a medidas que podem ser tomadas para evitar o desmatamento do bioma. Além disso, a inteligência artificial também fornece dicas e instruções para utilizar o potencial de disseminação das redes sociais para aumentar a conscientização sobre os problemas dos moradores.

Redes que conectam pequenos produtores e consumidores

A valorização das pequenas produções é um ótimo passo para a sustentabilidade. A partir dessas necessidades, muitas plataformas de comércio virtual se adaptaram e passaram a oferecer a integração entre os produtores hortifrutigranjeiros e os consumidores. Uma delas é a “Pertinho de casa”, que a partir de uma simples busca pelo CEP é capaz de informar pequenas hortas e sítios que comercializam produtos na região. De acordo com uma análise do site TechReviews, o número de downloads deste tipo de plataforma nos celulares cresceu consideravelmente durante a pandemia, mostrando que muitas pessoas escolheram comprar mais produtos dos produtores locais.

Led colorido em plantações

Pesquisadores da Universidade East Anglia, no Reino Unido, e da Universidade de Dusseldorf, na Alemanha, descobriram que tons de cores específicos têm capacidade ativar genes nas plantas, oferecendo controle do processo de crescimento. A descoberta, publicada na Nature, ainda é muito nova, mas os cientistas esperam que essa possa ser uma alternativa de aumentar o rendimento de plantações sem a necessidade de agrotóxicos, o que poderá trazer benefícios para o meio ambiente e para a saúde da população.

Aplicativos gerando conscientização

Existem vários aplicativos para celular que, de diferentes maneiras, oferecem doses de informação e conscientização ecológica para os usuários. Alguns fazem isso de forma inovadora, como o Forest. O aplicativo, que foi criado para ajudar a manter o foco nas tarefas diárias e não utilizar o smartphone, funciona com um sistema de recompensas: quanto mais tempo o usuário ficar afastado do aparelho, mais pontos ele consegue.

Depois, é possível trocar estes pontos virtuais por árvores reais, que são plantadas em locais de vulnerabilidade com o apoio da instituição Trees For Life. Mesmo que a efetividade da iniciativa não seja tão grande, ela ajuda os usuários a se lembrar constantemente de problemas naturais que muitas vezes passam despercebidos por boa parte da população.

Fonte: EcoDebate